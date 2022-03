Die Kreissiegerin des Vorlesewettbewerbs steht fest

Von: Margot Schäfer

Amelie Stumpp ging als Beste hervor. © Meggy Schäfer

Landkreis – Die Jury hat entschieden: Amelie Stumpp, Schülerin an der Erzbischöflichen St.-Irmengard-Realschule, ist die beste Vorleserin des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Damit gehört sie zu den 555 Sechstklässler*Innen der Kreise/Städte, die nun auf Bezirksebene gegeneinander antreten. Den Regionalentscheid des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels, an dem im Schuljahr 2021/22 insgesamt 480.000 Kinder deutschlandweit teilnahmen, organisierte diesmal die Bgm-Schütte-Mittelschule Garmisch-Partenkirchen und hier die Lehrer Sebastian Schranner und Thomas Härter, beide Klassenleiter in der sechsten Jahrgangsstufe.

Heidi Heiligenstätter, Volker Vidal, Angela Fulgham, Rosemarie Kohnle, Lena Krahmer und Franziska Hering hatten als Vertreter*Innen der hiesigen Büchereien und Buchhandlungen die Juroren-Ämter übernommen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich alle mit großem Engagement ehrenamtlich beziehungsweise in ihrem Beruf bei Kindern für Lesebegeisterung einsetzen, die Freude an Büchern fördern. „Ich freue mich sehr, dass sie sich für die Jury zur Verfügung stellen“, begrüßte sie Schulleiterin Stephanie Schmidt. Die 12 eingereichten Videobeiträge aus den weiterführenden Landkreisschulen wurden nach Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl bewertet. Da pandemiebedingt auch diesmal kein Präsenz-Wettbewerb stattfinden konnte, waren auch die Kriterien den Video-Beurteilungen angepasst worden. „Eine wichtige Entscheidungskategorie, das Lesen eines unbekannten Textes, musste auch heuer entfallen“, erklärt Schranner.

Die Jury war somit gefordert, bei den vorbereiteten und geübten Beiträgen Authentizität zu erkennen, echte Lesebegeisterung von aufgesetzter Inszenierung zu unterscheiden. Aber am Ende stand das Ergebnis fest. Elf Schulsieger wurden Zweitplatzierte, dürfen sich über Urkunde und ein Exemplar der Sonderauflage von „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ von Lisa Krusche freuen. Garmisch-Partenkirchens Vorlese-Wettbewerb-Kreissiegerin Amelie aus Farchant bekommt mit der Urkunde das Buch „Calypsos Irrfahrten“ von Cornelia Franz überreicht. Bis 1. April muss jetzt das nächste Video mit einer zu lesenden Textstelle aus einem anderen Buch abgegeben sein. Damit vertritt die Schülerin den Landkreis beim Bezirksentscheid. Viel Erfolg! sm