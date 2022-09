Die Menschen sollen mit offenen Augen die Natur genießen – Ein KREISBOTE-Interview

Abschiedsgeschenk vom jungen Steinadler?

Von Günter Bitala schließen

Murnau – Der frühere Richter am Bundespatentgericht, Dr. Heinfried Barton, war seit Jugendzeiten im Land rund um die Zugspitze unterwegs. Von seinen Touren brachte er unzählige Fotografien mit nach Hause. 500 Motive fasste Barton nun zu einem Bildband zusammen: „Ich möchte von der Vielfalt der Pflanzen in unserer unmittelbaren Heimat berichten, und ein paar Tiere sind selbstverständlich mit dabei.“

Herr Dr. Barton, Sie sind bei vielen Menschen mit ihren Vorträgen über die Schönheiten der Natur bekannt. Sie waren dabei immer in Konkurrenz zu Abenteurern und Naturfilmern, die mit ihren aufwändigen Multivisionsshows die Zuseher in die Säle lockten...

Heinfried Barton: Diese Vorträge mache ich immer noch, und es macht immer noch Spaß. Ich war gut ausgerüstet, mit 6x6-Überblendprojektoren. Es kommt weniger auf die Technik an, sondern auf die Geschichten, die man zu erzählen hat. Zu einem Vortrag über die Ammergauer Alpen kamen 600 Leute in den großen Saal des Augustiner- Bräu in München, bei ‚Mallorca‘ waren es 400 Zuhörer. Viele junge Menschen waren darunter, was mich jedesmal gefreut hat – es ist ja keine Selbstverständlichkeit mit - damals – 70 Jahren den Jargon der jungen Generation zu treffen.

Mittlerweile gehen Sie auf die 80 zu, und sind gesundheitlich ein bisserl gehandicapt...

Heinfried Barton: Ich bin trotzdem zwei-, dreimal die Woche in den Bergen unterwegs. Allerdings nicht mehr die schwindelerregenden Touren, zudem habe ich meine Fotoausrüstung abgespeckt. Nicht mehr die schwere Mittelformat-Spiegelreflexkamera mit Normal- und Teleobjektiv, sondern eine kompakte Digitalkamera.

Kommen wir auf Ihr Buch zu sprechen. Die Aufnahmen sind im Radius von 30 bis 40 Kilometer um die Zugspitze entstanden.

Heinfried Barton: Karwendelgebirge, Walchenseeberge, Allgäuer- und Lechtaler Alpen, Mieminger Gebirge, Kühtei und Tuxer Alpen. Es ist das Ammergebirge auf Tiroler und Deutscher Seite, sowie die Benediktenwand bei Kochel mit drin.

Benediktenwand, wo die Steinböcke zu Hause sind?

Heinfried Barton: Ich war mit meinem Freund Richard Berchtenbreiter an der Benediktenwand unterwegs. Entgegenkommende Wanderer haben wir gefragt, ob sie Steinböcke gesehen haben. Nein: Keine Steinböcke! Dabei stand eine ganze Gruppe dieser prächtigen Tiere keine 50 Meter entfernt im Fels. Die Leute haben sie nicht entdeckt. Als ich eine zeitlang fotografierte, deutete mir Richard Berchtenbreiter, ich solle zu ihm kommen: Da saß einer der stattlichsten Steinböcke, die ich je gesehen habe, direkt neben dem Weg.

Die Wanderer haben sie nicht gesehen?

Heinfried Barton: Die Leute laufen oder radeln durchs Gelände, und kriegen die großartige Natur ringsum gar nicht mit. Das ist mein Anliegen mit dem Buch: Sport treiben könnt ihr in der Halle oder auf dem Sportplatz. Wenn ihr draußen im Gelände seid, nutzt eure Zeit, um die Schönheiten der Natur zu entdecken. Nehmt das Loisachtal, dort gibt es die wunderbarsten Blumenwiesen.

Sie haben kein Pflanzenbestimmungsbuch gemacht.

Heinfried Barton: Es ist kein Lexikon. Was mich überrascht: In dem Buch sind Pflanzen und Blumen beschrieben, die es nach Meinung von Fachleuten hier bei uns gar nicht geben dürfte. Nehmen wir das ‚Europäische Alpenfeilchen‘ Das ist bei uns bestimmt nicht heimisch. Am Philosophenweg zwischen Farchant und Garmisch-Partenkirchen wurde es vor Jahrzehnten ausgesetzt, und seitdem fühlt es sich dort zu Tausenden wohl. Oder den ‚Pannonischen Enzian‘ – man nennt ihn auch ‚Ostalpen Enzian‘ oder ‚Ungarischer Enzian‘ auf dem Titelblatt. Bei uns in der Gegend wurde er noch nie beschrieben – eine botanische Sensation, ich hab sie fotografiert.

Sie können hartnäckig sein, wenn es um das Aufstöbern seltener Pflanzen geht.

Heinfried Barton: Vom ‚Zwerg-Alpenglöckchen‘ (Soldanella minima) habe ich 1950 gelesen, dass es im Ammergebirge vorkommt. Als einzigem nordalpinen Standort. Erst 1985 konnte ich es hier fotografieren. Es ist nur fünf bis acht Zentimeter groß. 2008 fand ich es am selben Platz wieder – den ich hier natürlich nicht verraten werde.

Mit einigen Bildern dokumentieren sie, wie sich die Natur verändert.

Heinfried Barton: 1978 war ich mit der Familie am malerisch gelegenen Soilesee – zwischen Laber und Ettaler Mandl - unterwegs. Heute ist die Wasserfläche nahezu zugewuchert. Oder nehmen wir blaublühende Pflanzen, die Glockenblumen oder Enzian. Dass es davon weiße Exemplare gibt, ist bekannt. Neuerdings werden diese Albinoformen immer mehr. Selbst erfahrene Botaniker konnten mir noch nicht erklären, warum das so ist. Liegt es am Klimawandel?

Wenn ich Ihnen so zuhöre, kommt mir ein Gedanke...

Heinfried Barton: Sie brauchen nicht weiterreden. Diesen Gedanken kann ich zerstreuen, bevor Sie ihn aussprechen: Ich bin niemals Querfeldein unterwegs. Ich bleibe immer auf ausgewiesenen Alpenvereinspfaden. Auf Trampelpfaden, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Und vor allem auf Wegen, die auf Wanderkarten eingetragen sind. Alle Motive fotografierte ich im Umkreis von fünf Metern eines Weges, notfalls mit einem Teleobjektiv. Das ist mein Anliegen: Leute bleibt auf den Wegen. Schaut euch die Natur an, aber stört sie nicht übermäßig.

Aber einmal sind Sie einem Rauhfußkauz in die Quere gekommen.

Heinfried Barton: Das tut mir heute noch leid. Ich war auf einem von Latschen zugewucherten Weg unterwegs. Beim untendurchkriechen, sah ich, wie mir von oben ein Rauhfußkauz zusieht. Der Winzling lies sich fotografieren, und flog dann davon. Man muss wissen: Ein Rauhfußkauz ist ein nachtaktiver Jäger, und ich habe ihn während seiner Tagesruhe gestört.

Auch vom Spazierengehen auf Forstwegen kann man fantastische Erlebnisse mit nach Hause nehmen.

Heinfried Barton: Mit Richard Berchtenbreiter unterwegs beim Hotel Ammerwald in Tirol. Dort, wo es Murmeltiere gibt. Über uns kreiste ein Steinadler. Der Vogel hatte etwas in den Fängen, das nach jungem Murmeltier aussah. Plötzlich lies er seine Beute fallen, ging in den Sturzflug über und fing sie wieder auf. Das ging vier-, fünfmal so. Schließlich ließ der Adler das Stück endgültig fallen und klatschte es uns vor die Füße: Es war ein zerrupftes Stück Wasen, also etwas Gras mit Erde dran. Machte uns der junge Greif sein ‚Spielzeug‘ zum Abschiedsgeschenk?

Dr. Heinfried Barton brachte sein Buch – ‚Pflanzen + im Land um die Zugspitze‘ – im Eigenverlag heraus. Zu beziehen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen überall dort, wo es Bücher zu kaufen gibt. Es kann zudem beim Autor bestellt werden; Email: pflanzen.plus@gmx.de