Mühlentag in Unterammergau und auf der Glentleiten am Pfingstmontag

Von: Ilka Trautmann

Teilen

Die Wetzsteinmacherei wird mit Wasserkraft angetrieben. Am Mühlentag können Besucher dem Wetzsteinmacher über die Schulter blicken. © Christian Bäck

Der deutschlandweite Mühlentag am Pfingstmontag bringt auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen historische Einrichtungen in Schwung. Groß und Klein können das in der Schleifmühlklamm in Unterammergau und im Freilichtmuseum Glentleiten bei Großweil bestaunen.

Für Familien ist viel in den Ferien geboten – warum nicht einmal altes Handwerk neu entdecken? Im Freilichtmuseum auf der Glentleiten bei Großweil z.B. ist am Pfingstsonntag (28.5.) in der Seilerei Hilfe beim Drehen eines Kälberstricks gefragt, es gibt offene Werkstätten („Gartenstecken bemalen“ 30.5. / „Duftsäckchen nähen“ 1.6.), einen Nachmittag rund um Wolle (1.6.) oder rund um den Stoffdruck (29.5., 5./6.6.). Auch in der Hafnerei Glentleiten darf wieder beim Geschirr-Bemalen mit Ton gearbeitet werden (27.5., 30.5.-3.6. und 5.-7.6.). Eine Gruppenwiegeaktion im Waaghaus an Fronleichnam (8.6.) sowie eine Familientour (11.6.) stehen in der zweiten Ferienwoche noch auf dem Programm. Details zu den Kursen mit Anmeldung und zu den offenen Angeboten stehen im Internet unter www.glentleiten.de.

Einen Höhepunkt bildet auf der Glentleiten am 29. Mai der Mühlentag. Diese Veranstaltung findet seit 1993 deutschlandweit statt. Immer am Pfingstmontag rücken die Mühlen damit als einst wichtige Orte für technische Innovation und Begegnung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Das Freilichtmuseum nimmt den Tag zum Anlass, seine unterschiedlichen Mühlen in Betrieb zu nehmen. Neben der „klassischen“ Getreidemühle aus Fischbach, sind die Wetzsteinmacherei aus Unterammergau und das Sägewerk aus Potzmühle dabei. Auch die Tuffsteinsäge aus Huglfing und die multifunktionale Hofmühle aus Unterlandtal sind zu bestaunen. Die Verarbeitung von gemahlenem Mehl wird dann im historischen Backhaus gezeigt. Das Brot kann hier direkt erworben werden.

In Unterammergau in der idyllischen Schleifmühlklamm können Besucher das alte Handwerk der Wetzsteinmacherei ebenfalls am Mühlentag am Pfingstmontag, 29. Mai, ab 10 Uhr, bei Live-Vorführungen miterleben. kb