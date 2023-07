Erste Hilfe in Garmisch-Partenkirchen: Die nächsten Kurstermine der Malteser stehen fest

Teilen

Die Erste Hilfe-Ausbildung der Malteser wird anerkannt für die Betriebshelferausbildung und Fahrerlaubnis. © Malteser

Die Malteser bieten Erste-Hilfe-Kurse an, um den Teilnehmern das nötige Wissen und die praktischen Fähigkeiten in Notfallsituationen zu vermitteln. Die Kurse finden am Mittwoch, den 19. Juli und am Freitag, den 28. Juli, jeweils von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt. Für diejenigen, die tagsüber keine Zeit haben, wird erstmals im August ein geteilter Kurs an zwei Abenden angeboten. Dieser findet am Mittwoch, den 2. August und am Freitag, den 4. August, jeweils von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt (beide Termine müssen besucht werden).

In den Kursen werden wichtige Kenntnisse vermittelt, darunter das richtige Verhalten am Unfallort, die Rettung aus akuter Gefahr, Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit, Herz-Lungen-Wiederbelebung und Hilfe bei einem Schock. Nach Abschluss der Kurse sind alle Teilnehmer in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen bis zum Eintreffen professioneller Hilfe einzuleiten. Die Grundausbildung wird für die Betriebshelferausbildung und den Erwerb einer Fahrerlaubnis anerkannt! Die Selbstkostenbeteiligung für die Kurse beträgt 55 Euro, es wird nur Barzahlung akzeptiert.

Alle Kurse finden in den neuen Räumlichkeiten im LEIFHEIT ServiceZentrum, Von-Brug-Str. 5 in Garmisch-Partenkirchen, statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter https://bit.ly/425Ia1t. Es wird um eine Online-Anmeldung gebeten. Bei Interesse an Kursen außerhalb der genannten Termine, können Sie sich auch per E-Mail unter ausbildung.gap@malteser.org oder telefonisch unter 08821-727670 melden. kb