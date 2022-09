Die Olympia-Plattler von 1972: Attentat auf israelische Olympiamannschaft lässt sie nicht los

Teilen

Amalie Kral zeigt eine Olympia-Medaille aus Silbermünze, die sie 1972 im Stadion für 10 Deutsche Mark erstand. Heute trägt ihre Enkelin Magdalena sie am Trachtenmieder. © Barbara Falkenberg

Farchant – Die drei Paare aus dem Volkstrachtenverein Almenrausch und Edelweiß Farchant vom Gau der Oberländer Trachtenvereinigung setzten sich guter Dinge in den blau-weißen Bus. Auf dem Weg ins Olympia­stadion nach München sammelten sie in Altenau, Bad Kohlgrub, Peißenberg und Murnau noch weitere zwölf Paare auf und kamen wohlgemut nach gut zweistündiger Fahrzeit in der Landeshauptstadt an. „Georg Mangold aus Bad Kohlgrub hatte uns angesprochen, ob wir bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele am 5. September 1972 an einer Plattl-Aufführung teilnehmen würden“, berichtet Amalie Kral. Die damals 21-Jährige war sogleich Feuer und Flamme, war das Platteln doch schon damals ihr liebstes Hobby. Gemeinsam mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Franziska, der zwei Jahre älteren Freundin Marianne und ihren jeweiligen Tanzpartnern studierten sie in etwa zehn lustigen Plattlproben einen eigenen Qlympia-Plattler ein.

Als der Bus mit den 15 Paaren um die Mittagszeit am Stadion ankam, konnte die Laune der 30 Mitwirkenden besser nicht sein. „Wir freuten uns alle sehr auf diesen Tag, dieses einmalige Ereignis“, erinnert sich die heute 71-Jährige. Zunächst inspizierten die jungen Leute das Gelände, die Außenbereiche und bemerkten die vielen mit weißer Kreide auf den Boden gemalten Kreise im Innern. „Einer von diesen vielen, ziemlich in der Mitte gelegen, wurde uns von einem Herrn in blauer Olympia-Uniform vom Organisations-Komitee zugeteilt, hier sollten wir unsere Vorführung zum besten geben,“ so Kral weiter. Es war ein wunderschöner Spätsommertag, die Sonne lachte vom Himmel, passend zur Stimmung in der Plattl-Truppe.

„Wir waren mächtig aufgeregt, stellten uns in den uns zugewiesenen Kreis und warteten mit all den anderen Plattl-Formationen in den Kreisen um uns herum auf die Musik. Während die Anspannung und das Herzklopfen von Sekunde zu Sekunde zunahmen, war es mucksmäuschenstill in der durch zahlreiche Scheinwerfer hell erleuchteten, riesigen Arena. „Die war in Natura noch viel größer als sie auf Fotos wirkte“, sagt Kral. Dann plötzlich ging das Licht aus, nach und nach, wie gedimmt wurde es finster rundherum, nur die Notausgänge rundherum waren noch im Dämmerlicht zu erkennen. Da zerriss auch schon eine dröhnende Lautsprecheransage die Stille: „Bitte gehen Sie zum markierten Ausgang und verlassen Sie das Stadion!“

Amalie Kral hielt den Atem an, Angst stieg in ihr hoch, die 15 Paare nahmen sich an der Hand und strömten gemeinsam mit fünf anderen Gruppen mit weichen Knien zum nächst liegenden, etwa 30 Meter entfernten Notausgang. „Den hatte man uns bereits im Vorfeld gezeigt, falls etwas passieren sollte…“, sagt Kral, die natürlich nie damit gerechnet hätte, dass es tatsächlich dazu kommen würde. Niemand von ihnen wusste zu diesem Zeitpunkt, was geschehen war.

„Wir gingen etwa 250 Meter durch dunkle, recht unheimliche Gänge Richtung Hauptausgang, immer wieder begegneten uns Ordner, die uns vom Rand aus ‚Raus, raus‘ zuriefen.“ Nicht in Panik, sondern recht ruhig, aber mit großen Fragezeichen in den Gesichtern, so die Erinnerung der Farchanterin. Während auch sie äußerlich ruhig blieb, brodelte es im Innern der jungen Frau. „Es waren die längsten 250 Meter meines Lebens“, sagt sie im Rückblick. Endlich, am Ende des Tunnels, wartete schon der weiß-blaue Bus. Von zwei Polizisten erfuhren sie vom schrecklichen Attentat auf die israelische Olympiamannschaft „außerhalb von München“, wie es lediglich hieß. Betroffen und schweigend stiegen sie ein, „wir stellten keine Fragen, wollten nur noch weg“, so Kral. Weil alle durstig waren, manche auch hungrig, stoppte der Busfahrer die Heimreise außerhalb der Bayernmetropole und die Schar bekam in einem Augustinerkeller Brotzeit und Getränke. Kral war nicht zum Essen zumute, „ich hätte keinen Bissen herunterbekommen“, sagt die frühere Buchhalterin und bestellte sich lediglich ein Radler.

Nach und nach wurde ihr klar, welch Glück sie gehabt hatte, dass ihr und den anderen nichts passiert war. Nur die Eltern daheim, sie hatten sich extra für Olympia einen Fernseher angeschafft, um eventuell ihre Töchter auf dem Bildschirm während der Abschlussfeier zu erkennen, die wussten davon noch nichts, machten sich bestimmt riesige Sorgen. „Wir hatten ja noch kein Telefon und so konnten wir ihnen nicht Bescheid geben.“

Als Amalie und Franzi dann schließlich als letzte in Farchant ausstiegen und zum hell erleuchteten Elternhaus liefen, standen die Eltern in der Tür, der Mama liefen Tränen über die Wangen. In der Familie sprach man noch lange und immer wieder über diesen denkwürdigen Tag.

„Mich haben die Erinnerungen daran mein Leben lang begleitet“, verrät Amalie Kral. Aber weil die 15 Paare über all die Jahre miteinander bis heute gut befreundet geblieben, bis auf diejenigen, die leider verstorben sind, sind es trotz der Tragik schöne Erinnerungen. „Uns hat dieses Erlebnis einmal mehr zusammengeschweißt und wenn wir telefonieren oder uns sehen, dann ist der Terroranschlag von damals immer auch Gesprächsthema.“

Die Liebe zum Platteln hat Amalie Kral, die nebenbei eine Schafzucht mit 15 Muttertieren betreibt, an ihre Tochter Kathrin und die 13-jährige Enkelin Magdalena weitergegeben. bf