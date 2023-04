Die Suche nach dem schönsten Bart in Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Wichtigstes Event für alle Bartträger: 27 Männer traten mit ihren Bärten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. © Barbara Falkenberg

GAP – Ganz genau begutachtete Ludwig Mengis den Bart von Udo Bläß, dann nahm der ehemalige Friseurmeister aus Garmisch-Partenkirchen einen Kamm zur Hand und prüfte nochmals eingehend die Beschaffenheit des langen Vollbarts. Dem genauen und erfahrenen Auge des 77ährigen entging nichts. 30 Jahre sitzt er nun schon in der fünfköpfigen Jury, tausende von Bärten hat er in all den Jahren fachmännisch beurteilt. Fein säuberlich notiert Mengis nach dieser „Inspektion“ die Punktzahl von 0 bis 10 für Gesamteindruck, Länge und Fülle, Schnitt und Pflege. Dass es Bläß am Ende auf den dritten Platz in der Kategorie „Vollbart lang“ schafft, hat er auch der fachkundigen Beurteilung von Mengis zu verdanken.

Bei der diesjährigen Bartprämierung im Werdenfelser Hof in Garmisch-Partenkirchen konnte man hautnah miterleben, dass auch die Herren der Schöpfung durchaus eitel sind. 27 gestandene Mannsbilder, unter ihnen waren auch vier Herren aus der Schweiz angereist, im Alter von 30 bis 80 Jahren, traten bei dieser Traditionsveranstaltung und dem wichtigsten Event für alle Bartträger, gegeneinander an. In den vier Kategorien Schnauzer, Vollbart, Vollbart lang und Freistil stellten sie ihre Manneszier zur Schau. Willi Preuß vom ostbayerischen Bart- und Schnauzerclub, ehemaliger Lokführer aus Sulzbach-Rosenberg/Oberpfalz und Ehrenpräsident des Verbands deutscher Bartclubs, seinen etwa 40 Zentimeter langen, grauen, leicht gewellten Vollbart, den der ehemalige Busfahrer seit 43 Jahren trägt und der ihm am Ende zum Gesamtsieg unter den langen Vollbärten verhalf.

„Seit meiner Zeit bei der Bundeswehr, da hatte ich nämlich nie die Gelegenheit, mich zu rasieren, lasse ich mir den Bart wachsen“, berichtet der 65jährige Pensionär. Für die Pflege benutzt er ein normales Shampoo, zum Ausfrisieren kommt noch eine Sprühkur oben darauf. Ein spezielles Pflegeöl bestellt er sich im Internet, „das gibt es im Drogeriemarkt nicht zu kaufen“, sagt er. Rund 40 Euro im Monat lässt er es sich kosten, die Pflegeprodukte seien wichtig, besonders das Öl, „weil sonst die Haut unter dem Bart absterben und die Haare schlimmstenfalls ausfallen könnten. Das wäre nicht nur für ihn ein Desaster, sondern auch für seine Frau Lisa, die ihren Willi mit einem Dreitage-Bart kennen- und lieben gelernt hat. Wenn er sich den Bart abrasieren würde, wäre das für sie ein Scheidungsgrund. „Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint“, sagt sie lachend, früher habe sie bei den Herren zuerst auf Hände und Po geschaut, heute gelte ihr erster dem Bart. Den dritten Platz unter den Vollbärten erreichte Stephan Wilfart aus Grainau. Der Schreiner ist das sechste Mal bei einer Prämierung dabei. Seinen dunklen Bart hat er zwei Jahre lang wachsen lassen und er sei schon ein wenig stolz auf ihn und auch auf die Platzierung. „Rasiert kann jeder sein, aber nicht jedem wachsen Barthaare“, meint er und verrät, dass sein Bart nach der Veranstaltung abkomme, wie immer. „Dann bin ich einen Tag lang ohne Gesichtsbehaarung, ein seltsames Gefühl, mir ist im Gesicht dann oft richtig kalt“, erzählt der Preisträger. Nicht nur deshalb lässt er ihn nach diesem 24stündigen Unterbrechung wieder wachsen. Leer aus ging Michael Schirmer, der 59jährige Maurer hatte sich von Anbeginn an keine Hoffnungen auf einen der Preise gemacht. „Dafür ist mein Bart einfach nicht lang genug“, sagt er, der seit 30 Jahren einen Bart trägt, „weil man damit einfach erwachsener aussieht.“

Johann Hübler (73), vielen besser bekannt als Schnauzer-Hansi, war sogar schon mal Olympiasieger. Aber im Grunde gehe es nicht in erster Linie um Konkurrenz, sondern im Gegenteil, um das gesellige Miteinander. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft und verstehen uns untereinander alle sehr gut“, meint der ehemalige Garmisch-Partenkirchner mit dem auffallenden Schnauzer, der heute in der Nähe von Fulda lebt. Der Neustart nach dreijähriger Coronapause war für den ersten Vorstand des Bartvereins Garmisch-Partenkirchen mit seinen rund 60 Mitgliedern in Sachen Organisation eine Herausforderung. Im nächsten Jahr steht eine weitere an, dann soll das 30jährige Jubiläum seines Vereins, den er 1990 gegründet hat, mit einer besonderen Veranstaltung feierlich begangen werden.

Ergebnisse:

Vollbart:

1. Platz Rene Clausnitzer

2. Platz Steve Kaufhold



3. Platz Stephan Wilfart



Vollbart lang:

1. Platz: Willi Preuß



2. Platz: Julian Schuppe



3. Platz: Udo Bläß



Schnauzer:

1. Platz: Jan Bischof von der Höh



2. Platz: Michael Penzis



3. Platz: Johann Hübler



Freistil:

1. Platz: Manfred Richter



2. Platz: Martin Süß



3. Platz: Jürg Biland bf