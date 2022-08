Diebstahl im Partenkirchner Festzelt: Niederländischer Langfinger stahl 700 Euro Trachtenhut von Einheimischen

Teilen

Die Polizei hielt das Fahrzeug des Niederländers an und konnte unter anderem den Trachtenhut sicherstellen. Sieben gestohlene Maßkrüge gehörten auch zum Diebesgut. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

GAP - Am Montagmorgen, gegen 01.40 Uhr, befand sich ein in Tracht gekleideter 17-jähriger Einheimischer aus Krün in der Nähe des Festzeltes Partenkirchen. Der Bierzeltbesucher trug zu seiner Tracht einen ca. 700 Euro teuren Hut mit einem Adlerflaum. Unvermittelt entwendete ein 26-jähriger Niederländer den Hut vom Kopf des Krüners, stieg in seinen Pkw und flüchtete.

Der Geschädigte lief dem Dieb bei der Flucht im Anschluss hinterher. Das ganze wurde von einer zivilen Polizeistreife beobachtet, die schließlich das Fahrzeug anhalten und kontrollieren konnte. Dabei kam nicht nur der Trachtenhut zum Vorschein, sondern auch sieben gestohlene Maßkrüge. Im Pkw befanden sich zwei weitere holländische Männer, die ebenfalls wegen Diebstahl angezeigt wurden. kb