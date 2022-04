Diebstahl in Murnauer Drogeriemarkt: Mann ließ zwei Versace Parfums mitgehen

Teilen

In Murnau kam es gestern zu zwei Verkehrsunfällen und einem Diebstahl. (Symbolbild) © imago

Murnau - In Murnau hatte die Polizeiinspektion gestern alle Hände voll zu tun. Neben zwei Verkehrsunfällen kam es zu einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt am Untermarkt.

88-Jähriger fuhr Verkehrszeichen um

Am 13. April 2022 um 14:30 Uhr, kam ein 88-jähriger Mann aus Ohlstadt mit seinem Pkw VW an der Reschkreuzung beim Abbiegen zu weit nach links von der Straße ab und fuhr ein an der Kreuzung stehendes Verkehrszeichen um. Dieses wurde durch den Aufprall im unteren Teil verbogen. Dem Markt Murnau entstand ein Sachschaden am Verkehrszeichen in Höhe von ca. 30 EUR. Am VW entstand vorne links ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Mann stahl zwei Versace Parfums

Am 13. April 2022, um 13:30 Uhr, wurde in einem Drogeriemarkt am Untermarkt die Alarmanlage beim Verlassen des Marktes einer männlichen Person ausgelöst. Die Angestellte sprach daraufhin den unbekannten Mann an, forderte ihn auf, den Inhalt der Taschen zu zeigen. Daraufhin rannte der Mann in Richtung Tengelmann – Center davon. Bei der anschließenden Bestandsüberprüfung fiel auf, dass zwei Versace Parfums fehlen. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 160 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schwarze Haare. Der Beuteschaden beläuft sich auf 109 EUR. Die Polizeiinspektion Murnau bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08841/6176-0.

Verkehrsunfall: Fahrt unter Alkoholeinfluss/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. April 2022, um 21:45 Uhr, stand ein 18-jähriger Mann aus Hohenfurch mit seinem Opel Astra an der Lichtzeichenanlage einer Baustelle auf der B2 vor der Ortseinfahrt Murnau. Von hinten fuhr ihm ein 36-jähriger Mann aus Seehausen mit seinem Pkw VW auf. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 36-jährigen ein Wert von über 1 Promille festgestellt. Außerdem war dieser nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Seine 22-jährige Beifahrerin aus Murnau war ebenfalls alkoholisiert, sie hatte einen Promillewert von über 1 Promille. Da sie zeitweise auch den Pkw lenkte, muss sie sich ebenfalls wegen Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss verantworten. Die Schadenshöhe am VW beläuft sich auf ca. 3.500 EUR. Am Opel Astra wurde das linke Rücklicht sowie die Stoßstange und der Kotflügel hinten links beschädigt. Der Schaden beziffert sich auf ca. 800 EUR. kb