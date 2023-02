Diebstahl in Seehausen: Bundeswehrjacke von der Terrasse geklaut

Teilen

In Seehausen wurde eine Bundeswehrjacke von der Terrasse geklaut, als sie zum Trocknen draußen war. (Symbolbild) © Krzysztof Zab?ocki/PantherMedia

Seehausen - Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte ein 33-Jähriger am 21.02.2023, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr, seine Bundeswehrjacke auf seiner Terrasse in der Dorfstraße zum Trocknen aufgehängt. In dieser Zeit ist ein Unbekannter in den Garten des Mehrfamilienhauses gegangen und entwendete die Winterjacke Flecktarn.

Die Jacke hatte einen Wert von ca. 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Murnau unter der Tel.Nr. 08841/6176-0. kb