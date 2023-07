Diebstahlversuch mit Kinderwagen im GEP-Zentrum Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Eine 27-jährige Diebin versuchte, im Edeka Lebensmittel im Kinderwagen ihres Sohnes zu schmuggeln. (Symbolbild) © pushish images/stock.adobe.com

Bei dem Versuch, unbezahlte Waren im Kinderwagen ihres 2-jährigen Sohnes aus dem Edeka im GEP-Zentrum zu schmuggeln, wurde am Mittwochnachmittag (26.07.2023) eine Frau von einem Ladendetektiv beobachtet. Die in der Marktgemeinde wohnhafte Frau fiel dadurch auf, dass sie zunächst mehrere Lebensmittel im Kinderwagen verstaute, an der Kasse jedoch lediglich einen Artikel im Wert von 0,18 Euro bezahlte.

Beim Versuch, den Supermarkt zu verlassen, wurde sie schließlich vom Ladendetektiv aufgehalten. Die Polizei wurde verständigt. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung des Kinderwagens weiteres Diebesgut im Gesamtwert von rund 53 Euro fest. Dieses wurde sichergestellt und der Filiale zurückgegeben. Gegen die 27-Jährige wurden mehrere Strafverfahren aufgrund Diebstahls eingeleitet. kb