Direktkandidaten Thomas Holz und Thomas Schwarzenberger ziehen in den Wahlkampf

Freuen sich über ihre Nominierung: Thomas Holz (li.) und Thomas Schwarzenberger. © CSU

Kochel a. See/Krün - Thomas Holz und Thomas Schwarzenberger ziehen für die CSU als Direktkandidaten in den Wahlkampf für die Landtagswahl und Bezirkstagswahl im Oktober 2023. Bei der Delegiertenversammlung des Stimmkreises 111 (Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen) im Kochler Hotel-Gasthof „Zur Post“ wurden die beiden Bürgermeister aus Kochel a. See und Krün von den 86 Anwesenden mit jeweils 97,6 Prozent gewählt.

Zuvor dankten die Kandidaten dem aktuellen Stimmkreisabgeordneten Martin Bachhuber, der im Oktober erklärt hatte, dass er bei der kommenden Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Martin ist der typische Kümmerer, der sich mit sehr viel Herzblut, Engagement und Zeit der Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ernsthaft annimmt“, sagte Holz. Sein Kollege Schwarzenberger ergänzte: „Über 14 Jahre setzt er sich in vorbildlicher und herausragender Weise unermüdlich für unsere Region ein – das verdient höchsten Respekt.“ Die Delegierten unterstrichen dieses Lob mit minutenlangem Beifall. Sichtlich gerührt dankte Bachhuber seinerseits für das große Vertrauen der CSU-Kreisverbände Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen in den vergangenen Jahren: „Es macht mich sehr stolz, mich für die Menschen hier einsetzen zu können.“

Bei der eigentlichen Nominierung schlug der Abgeordnete den Kochler Bürgermeister Thomas Holz als seinen Nachfolger vor. Dieser habe nicht nur als Rechtsanwalt, sondern vor allem auch durch seine über 15-jährige Tätigkeit als Gemeindeoberhaupt sehr viel Kompetenz und Erfahrung: „Er hat die notwendige Durchsetzungsfähigkeit, aber auch das erforderliche Feingefühl, um in der politischen Debatte einen Konsens zu finden.“ Zudem hob er den unbändigen Fleiß, die starke Zielstrebigkeit und die große Ehrlichkeit des stellvertretenden Landrats hervor: „Auf Thomas ist Verlass!“

In seiner Vorstellung betonte Holz seine starke Verwurzelung vor Ort und dass er als 46-Jähriger ein Bindeglied zwischen Jung und Alt sein wolle. Für ihn sei generell der CSU-Slogan „Näher am Menschen“ ein Leitsatz: „Wir sind diejenigen, die bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sind und deswegen auch wissen, wo sie der Schuh drückt und uns dann darum kümmern können.“ Auch wenn er zusammen mit den Ortsvorsitzenden, den Leitern der Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen sowie den CSU-Bürgermeistern in den kommenden Wochen das Wahlprogramm erst noch erarbeiten wolle, ging der Kreisvorsitzende in seiner Rede bereits schon auf einige Themen ein: So ist es für ihn selbstverständlich, dass man sich für den Umwelt- und Naturschutz einsetze, wenn man in einer so schönen Region leben darf. Klar bekannte er sich zudem zur Kreisklinik Wolfratshausen und zur S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried. Aber auch der zielgerichtete Ausbau des ÖPNV-Angebots und der für die Region bedeutende Tourismus und die Zukunft des Walchenseekraftwerks sind Holz ein großes Anliegen. Dabei betonte er stets: „Es ist enorm wichtig, dass bei allen Maßnahmen vor allem auch der ländliche Raum und damit auch unsere Region im Fokus bleiben.“



Der Vorsitzende des CSU-Kreisverbandes Garmisch-Partenkirchen, Dr. Michael Rapp, schlug Thomas Schwarzenberger erneut als Kandidaten für die Bezirkstagswahl 2023 vor. Er hob dabei insbesondere die große Erfahrung amtierenden Bezirksrats hervor: „Als Bürgermeister in der vierten Amtszeit und nach zwei Perioden im Bezirkstag bringt Thomas sehr viel Kompetenz mit, die er seit vielen Jahren mit sehr viel Einsatz für unsere Region einbringt.“ kb