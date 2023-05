Drängler auf der Autobahn Richtung Garmisch-Partenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Ein Audi-Fahrer soll andere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn A 95 am Dienstagvormittag bedrängt haben. (Symbolbild) © Waldmüller/Imago

Landkreis GAP - Nach einem riskanten Fahrmanöver am Dienstagvormittag, 23.5.23, auf der Autobahn bei Großweil (Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen), sucht die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen nach möglichen Zeugen.

Am Dienstagnachmittag erschien ein Verkehrsteilnehmer aus Farchant bei der hiesigen Polizeiinspektion, um eine Nötigung zu seinem Nachteil zur Anzeige zu bringen. Demnach war der 54-Jährige gegen 10:30 Uhr auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen, auf der linken Fahrspur unterwegs, als sich ihm auf Höhe Großweil ein Fahrzeug mit erheblicher Geschwindigkeit von hinten näherte. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr so dicht auf das Fahrzeug des Farchanters auf, dass dieser sich erschrak und genötigt fühlte, die Fahrspur sofort freizumachen. Der Unbekannte fuhr auch weiteren Fahrzeugen dicht auf und betätigte mehrmals die Lichthupe. Zu dem Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen neuwertigen Audi A3 mit dem Teilkennzeichen GAP-MB ? handeln soll, der Fahrzeuglenker sei männlich und um die 30 Jahre gewesen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, oder durch die Fahrweise des Unbekannten selbst genötigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen zu melden. kb