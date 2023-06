Drei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

In Garmisch-Partenkirchen wurden drei Ladendiebe beim Diebstahl erwischt. (Symbolbild) © PantherMedia/AndreyPopov

GAP - Am Dienstagvormittag wurden in Garmisch-Partenkirchen drei Ladendiebe im dm-Drogeriemarkt beim Diebstahlversuch erwischt. Im mitgeführten Kinderwagen wollten die Ladendiebe am Dienstagvormittag unbezahlte Waren aus der Drogerie DM im GEP-Zentrum schmuggeln. Gegen 11:30 Uhr wurde die hiesige Polizeiinspektion über die drei Langfinger informiert, zwei 36- und 38-jährige Frauen, sowie ein 14-jähriges Kind, welche Kosmetikprodukte und Kleidungsstücke an der Kasse vorbeischaffen wollten. Die Täter fielen dadurch auf, dass sich im Kinderwagen kein Kleinkind befand, sondern mehrere, schlecht getarnte Waren im Wert von rund 40 Euro. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Durchsuchung des Kinderwagens weiteres Diebesgut fest, welches verschiedenen Geschäften im Ort zugeordnet werden konnte. Gegen die Langfinger wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. kb