Drei nächtliche Vollsperrungen beider Röhren des Tunnels Oberau vom 6. bis voraussichtlich 9. März

Die Umleitungsstrecke für die nächtlichen Vollsperrungen des Tunnels Oberau führt durch den Ort Oberau. (Symbolbild) © PantherMedia / Nikifor85

Oberau - Aufgrund von Wartungsmaßnahmen an der netzwerktechnischen Anbindung zur Verkehrs- und Betriebszentrale Südbayern in München werden beide Röhren des Tunnel Oberau in den Nächten von Montag, den 6. März bis Donnerstag, den 9. März 2023 voll gesperrt.

Um den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu beeinflussen, finden diese Wartungsmaßnahmen in den angegebenen drei Nächten innerhalb der Woche und außerhalb der Ferienzeiten JEWEILS ZWISCHEN 19:30 UHR AM ABEND UND 06:00 UHR AM MORGEN STATT.

Der Tunnel Oberau wurde im Mai 2022 für den Verkehr freigegeben. Bis zum heutigen Tage wurden und werden weiterhin kleine Anpassungen gemacht und Störungen behoben, die unter Verkehr auftreten. Um diese Arbeiten an der Netzwerktechnik abschließen zu können, muss ein großes Datenpaket - hierbei handelt es sich um rund 10.000 Datenpunkte - direkt zur Verkehrs- und Betriebszentrale Südbayern in der Landeshauptstadt einzeln übermittelt und zugleich getestet werden. Technisch ist der Tunnel Oberau darüber an die Verkehrs- und Betriebszentrale Südbayern rund um die Uhr angebunden. Diese kann dadurch im Störungsfall sofort aktiv in die Tunnelsysteme des Tunnel Oberau eingreifen und bei Bedarf Rettungskräfte etc. alarmieren.

Über einen Datenpunkt werden Signale, die über Sensoren im Tunnel erfasst werden, übergeben und gemeldet. Ca. 10.000 solcher Datenpunkte müssen hinsichtlich ihrer Schaltungen und Verknüpfungen geprüft werden. Diese umfangreiche und anspruchsvolle Arbeit kann nur unter Vollsperrung erfolgen, da die installierten Systeme für die auszuführenden Arbeiten in Prüfläufen einzeln angesteuert werden müssen. Das bedeutet, dass die Tunnelbetriebstechnik für den Regelbetrieb unter Verkehr nicht zur Verfügung steht.

Umleitungsstrecke

Die Umleitungsstrecke für die genannten nächtlichen Vollsperrungen des Tunnels Oberau führt - wie bereits bekannt - durch den Ort Oberau. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen. kb