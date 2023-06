Drogenfund bei Verkehrskontrolle in Garmisch-Partenkirchen

Die sichergestellten Betäubungsmittel. © PP Oberbayern Süd

GAP - Am vergangenen Mittwochabend, 31. Mai 2023, wurden in Garmisch-Partenkirchen drei Heranwachsende einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden größere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Alle drei sitzen nun in Untersuchungshaft.

Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen führten am vergangenen Mittwoch (31. Mai 2023), gegen 22:00 Uhr eine Verkehrskontrolle von drei Heranwachsenden durch. Die kontrollierenden Beamten lagen dabei genau richtig, denn beim Fahrer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Bei der gründlichen Kontrolle des PKW konnten über 500 Gramm Cannabis sowie eine niedrige zweistellige Menge an Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin wurden eine dreistellige Bargeldsumme, ein Tierabwehrspray sowie diverse Mobiltelefone sichergestellt. Die drei Heranwachsenden wurden vorläufig festgenommen.

Das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München 2 die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhaltes Haftantrag gegen die drei dringend Tatverdächtigen. Sie wurden am 01. Juni dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher gegen alle drei einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Sie wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Heranwachsender ist in Deutschland nach § 1 Abs. 2 Jugendgerichtsgesetz (JGG) jede Person, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat. kb