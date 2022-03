SC Riessersee startet am heutigen Freitagabend daheim in die Playoffs

Der SC Riessersee und Füssen kreuzen die Schläger in den Pre-Playoffs. © Titus Fischer

Die Werdenfelser haben die Saison als Siebte der Hauptrunde abgeschlossen. Genau zum richtigen Zeitpunkt haben sie ihre Form gefunden.

Endlich ist sie angebrochen, die entscheidende Phase der Saison. Ab dem heutigen Freitagabend kämpfen die Mannschaften in der Oberliga um den Aufstieg in die DEL2. Mit dabei ist auch der SC Riessersee, der die Saison als Siebter der Hauptrunde abgeschlossen hat. Genau zum richtigen Zeitpunkt der Saison haben die Werdenfelser ihre Form gefunden. Das Team von Trainer Pat Cortina ist so gut drauf wie noch nie in der gesamten Saison: Sechs Siege gab es vor dem Auftakt in die fünfte Jahreszeit. Dabei wurde die maximale Punkteausbeute von 18 Zählern geholt.

Zu den Gründen, warum es genau jetzt läuft, meint der Coach: „Jetzt haben wir einen vollen Kader und wir können gut trainieren. Wenn Du positive Ergebnisse hast, dann hast Du mehr Selbstvertrauen, das kommt auch hinzu. Jetzt werden wir belohnt für die Arbeit der ganzen Saison.“ Zuletzt wurde Peiting daheim mit 3:0 und 5:4 auswärts besiegt und damit auch in der Tabelle überholt, am Sonntag folgte ein 3:1-Heimerfolg gegen den EV Füssen. „Ich habe immer gesagt, wichtig wird sein, Mitte März ein gutes Eishockey zu spielen.“

Nun geht es in den Pre-Playoffs erneut gegen den EV Füssen und es kommt zum Duell der beiden Altmeister. Die Allgäuer haben in ihrer Geschichte 16 Deutsche Meistertitel feiern können, der SCR zehn. Gegen den EV Füssen traten die Werdenfelser in der Hauptrunde viermal an: Die Weiß-Blauen siegten im Allgäu mit 3:0 und 2:0 und daheim mit 6:2 und 3:1.

„Wenn wir so spielen wie in den vergangenen zwei Wochen, dann können wir unsere Zeit genießen“, blickt Cortina nach vorne und Panagiotis Christakakis, der Geschäftsführer des SC Riessersee ergänzt: „Wir können auf unseren Lauf aufbauen, unsere Jungs haben in der Schlussphase der Hauptrunde Charakter bewiesen und nochmal alles versucht. Aber es hat über die gesamte Distanz der Hauptrunde nicht gereicht und fertig. Jetzt liegt unser Fokus auf den Spielen gegen Füssen und wir schauen nach vorne. Wir freuen uns jetzt auf die geilste Zeit der Saison und setzen alles daran, ins Playoff-Achtelfinale einzuziehen.“ Das erste Spiel gegen Füssen steht am heutigen Freitagabend, 11. März, im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Um 20 Uhr geht‘s los. tf