Die Situation an den Schulen ist angespannt

Von: Ilka Trautmann

Teilen

„Das System funktioniert gerade noch“: Der Schulbetrieb im Landkreis wird Dank eines intensiven und strengen Testregimes aufrechterhalten. © Panthermedia HayDmitriy

Omikron erhöht den Stresslevel für Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Die Fallzahlen auch in unserem Landkreis sind hoch. Im Schulamt Garmisch-Partenkirchen, wo Tag für Tag die Zahlen aus den Grund- und Mittelschulen abgefragt werden, sorgt man sich um die steigende Tendenz.

Die Infektions- und Quarantänezahlen unter den Schülerinnen und Schülern steigen, vor allem aber steigen sie auch unter den Lehrkräften. Die allermeisten Klassen können noch im Präsenzunterricht verbleiben. Aktuell wird an drei von insgesamt 27 Schulen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen der sogenannte „Mischbetrieb“ mit Distanzunterricht gefahren, wie Schulamtsdirektorin Gisela Ehrl von der Schulbehörde am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Diese Bilanz ist verglichen mit anderen Landkreisen oder gar Großstädten sicherlich in Ordnung, stellt Ehrl fest. Dennoch: Die Situation ist angespannt, vor allem auf Lehrerseite. Gisela Ehrl betont, dass der Schulbetrieb nur Dank eines intensiven und strengen Testregimes mit Selbsttests und Pooltests funktioniert. „Ein Balanceakt, der viel Kraft kostet“, wie sie sagt.

„Unsere Schulleitungen und Lehrkräfte leisten Unglaubliches“, betont sie. Die Test- und Schutzmaßnahmen, aber auch die Unterrichtsvertretungen angesichts der Krankmeldungen unter den Lehrerinnen und Lehrern, erhöhen die Arbeitsbelastung derzeit enorm. So manche Schulleitung sitzt nicht selten bis Mitternacht, um die Ergebnisse abzurufen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Zum Gesundheits­amt Garmisch-Partenkirchen besteht guter Kontakt, weiß Gisela Ehrl aus den Rückmeldungen. Dort steht man bekanntermaßen ebenfalls vor großen Herausforderungen, um schnelle und rechtzeitige Quarantäne-Entscheidungen treffen zu können. „Das System in unseren Grund- und Mittelschulen funktioniert gerade noch“, sagt Gisela Ehrl. „Wir hoffen alle, dass wir uns auf die Spitze zubewegen und sich die Situation danach entspannt.“ Das Ziel sind die bevorstehenden Faschingsferien, bis dahin heißt es erst einmal durchhalten. Vom RKI kommt dieser Tage dazu passend die Meldung, dass die Omikron-Welle bald überstanden sei, auch wenn der Höhepunkt wohl noch nicht erreicht ist.