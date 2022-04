An Ostern darf es ruhig mal ein Ei mehr sein

Die Kreisbäuerinnen aus Garmisch-Partenkirchen, Christine Singer und Lisa Krötz, machen auf Ostereier aus der Region aufmerksam. © Ilka Trautmann

Nicht nur Schokoladen-, Schaum- und Zuckereier sind an Ostern beliebt, sondern auch hartgekochte Eier. Sie leuchten bunt gefärbt, bemalt und verziert aus den Osternestern.

Das Ei ist das Symbol für Ostern und steht für das Leben, für die Fruchtbarkeit und im christlichen Glauben für die Auferstehung. In der Osternacht wird der Weihekorb mit den österlichen Speisen gesegnet. Für jedes Familienmitglied kommt ein gekochtes, gefärbtes Ei in den Korb. „Bei uns ist es Tradition, die Schalen dieser Eier nach dem Osterfrühstück im Garten zu verstreuen“, sagt Christine Singer, Kreisbäuerin im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Symbolisch wird so der Garten gesegnet, damit er fruchtbar ist und wertvolle Lebensmittel wachsen und gedeihen können. Auch der Schutz vor Unwetter wird dieser Tradition zugeschrieben.

„Eier sind für unsere Ernährung sehr wertvoll“, weiß Lisa Krötz, stellvertretende Kreisbäuerin Garmisch-Partenkirchen. Eier sind reich an Nährstoffen und können vielseitig verwendet werden. Sie liefern hochwertiges Eiweiß, das der Körper fast vollständig in körpereigenes Eiweiß umbauen kann. Zudem enthalten Eier eine Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen, die unsere Körperfunktionen unterstützen.

Das Ei als regionales Lebensmittel liegt nicht nur im Landkreis Garmisch-Partenkirchen voll im Trend. Ob neuer Hühnerstall oder Hühnermobil – in fast allen Orten des Oberlandes gibt es inzwischen landwirtschaftliche Betriebe, die Eier erzeugen und diese direkt ab Hof vermarkten. Diese Eier werden sehr gut nachgefragt. In der Osterzeit werden auch gefärbte Eier angeboten. Hierfür gibt es eigene Eierfärbereien. Das perfekt gekochte Ei aus der Region ist sehr beliebt. Auch wenn wir das Hauptfutter für die Hühner nicht in unserer Region erzeugen können, so schätzen die Verbraucher die Möglichkeit, sich ein Bild über die Hühnerhaltung zu machen und die Tierhaltung vor Ort anzuschauen. Das fördert das Vertrauen zum Lebensmittel, erhöht die Wertschätzung und bringt Landwirte und Konsumenten zusammen. kb

Eierpflanzerl schnell gezaubert

Was macht man aus den zahlreichen, hart gekochten Eiern? Hier noch ein Lieblingsrezept von Lisa Krötz.

Zutaten: 2 Scheiben Toastbrot, 250 ml Milch, 10 gekochte Eier, ½ Bund Frühlingszwiebeln oder 1 - 2 Zwiebeln, Schnittlauch, 1 rohes Ei, ½ Teelöffel Salz, 1 Prise Zucker, ½ Teelöffel Senf, ½ Bio-Zitrone, etwas Pfeffer, Paniermehl, Öl oder Butter­schmalz zum Braten

1. Zunächst die Rinde von den Toastbrot-Scheiben abschneiden. Anschließend die Scheiben in Milch einweichen

2. Gekochte Eier schälen und klein würfeln

3. Frühlingszwiebeln würfeln, Schnittlauch schneiden

4. Öl erhitzen und Zwiebelwürfel glasig dünsten, abkühlen lassen

5. Eier, Zwiebeln und Schnittlauch in einer Schüssel leicht vermischen

6. Ei mit Salz, Zucker, Senf, einem Spritzer Zitrone und Pfeffer verquirlen und über den Schüsselinhalt geben

7. Toastbrot gut ausdrücken, auseinander gezupft zu den anderen Zutaten geben

8. Mit etwas Pfeffer alle Zutaten mit den Händen vermengen

9. Pflanzerl formen und im Paniermehl wenden, dann in der Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun ausbacken

10. Dazu passt ein Kartoffelsalat oder Salzkartoffel recht gut.