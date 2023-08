Kokain-Schmuggler bei Kontrolle in Garmisch-Partenkirchen festgenommen

Ein Kilogramm Kokain haben die Murnauer Schleierfahnder bei der Kontrolle eines 36-jährigen Autofahrers sichergestellt. © PPObS

GAP - Am Mittwochmorgen, 9. August 2023, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau einen 36-jährigen Autofahrer. Dabei wurde in seinem Fahrzeug ca. ein Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch, 9. August, gegen 09:15 Uhr, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Murnau auf der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen einen Pkw-Fahrer. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Holländers und der gründlicheren Kontrolle des Pkw bewiesen die Beamten der Grenzpolizeiinspektion den richtigen Riecher. Schließlich konnten im Fahrzeug versteckt drei, in Plastikfolie umwickelte, Pakete Kokain gefunden werden, welche ein Gesamtgewicht von ca. einem Kilo aufwiesen. Die Drogen wurden sichergestellt und der Tatverdächtige wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm die weiteren Ermittlungen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II stellte Haftantrag gegen den 36-jährigen Mann. Der mutmaßliche Rauschgiftschmuggler wurde am nächsten Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. kb