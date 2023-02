Einbruch in die Kolbensattelhütte in Oberammergau

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Kolbensattelhütte in Oberammergau. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Oberammergau - In der Zeit vom 31.01.2023, 22.45 Uhr bis 01.02.2023, 08.20 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Kolbensattelhütte in Oberammergau auf. Die Täter brachen in der Hütte eine Bürotür auf und entwendeten ca. 3000 EUR Bargeld aus der Kasse. Neben dem Stehlschaden entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Durch die Polizeistation Oberammergau wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Weiter bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere Skitourengänger, die noch in der Nacht unterwegs waren. kb