Einbruch in italienisches Restaurant in Garmisch: Über 20.000 Euro erbeutet

Am Wochenende ist es zu einem Einbruch in das „Colosseo“ in Garmisch-Partenkirchen gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wer kann Hinweise geben oder hat Beobachtungen gemacht?

Garmisch-Partenkirchen – Zu einem Einbruch in das Restaurant „Colosseo“ kam es in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (14. Mai 2023). Mehrere, bislang unbekannte Täter, verschafften sich gegen 04:30 Uhr über die Nottreppe auf der Hinterseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. Nachdem die Täter eine versperrte Türe aufgebrochen hatten, entwendeten sie Bargeld in Höhe von mindestens 21.000 Euro und verließen den Ort des Tatgeschehens auf demselben Weg, wie sie gekommen waren. Die Täter waren allesamt maskiert und trugen Handschuhe, zudem benutzten sie aufgrund der Dunkelheit Taschenlampen. An den Türen entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Wer Hinweise zum Tatablauf geben kann, oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen zu melden. kb