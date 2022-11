Eine bayerische Weihnachtsgeschichte: Das Kleine Theater Garmisch-Partenkirchen erfreut mit einem Herzerwärmer

Ob Geizkragen Scrooge sich doch noch für Weihnachten erwärmen kann? © Kleines Theater

GAP – Nach vielen Jahren wieder im Programm! Das Kleine Theater am Richard-Strauss-Platz feiert am Samstag, 26. November, um 20 Uhr, die Wiederaufnahme-Premiere der „Bayerischen Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens in neuer Besetzung.

Autor Matthias Weckmann hat die weltbekannte Erzählung in ein bayerisches Gewand gekleidet und eine Bühnenfassung erstellt, „die sowohl besinnlich, aber zugleich auch unterhaltsam ist“, wie Weckmann erläutert. „Mir war wichtig, dass nicht nur die Erwachsenen, sondern auch Kinder an diesem Stück ihre Freude haben. Denn gerade sie machen das Weihnachtsfest ja so besonders“, so der zweifache Familienvater aus Grainau.

In der Neuaufnahme übernimmt Joachim Mark die Hauptrolle des mürrischen Geizkragen Scrooge, neben ihm schlüpfen Angelika Brunner, Christa Schliederer, Helena und Lilian Weckmann, Benedikt und Harald Ehrenberg sowie Wolfgang Hagn unter der Regie von Tatjana Pokorny in die verschiedensten Rollen.

„Diese Geschichte trifft den Nerv und zeigt, worum es an Weihnachten wirklich geht: um das Miteinander, um die Familie und die Freunde“, zeigt sich die Regisseurin erfreut. „Die Proben dafür waren schon sehr bewegend und wir freuen uns alle schon riesig auf die Premiere!“ Weitere Vorstellungen sind für den 4. Dezember und 11. Dezember (jeweils 16 Uhr) angesetzt. Im Stück ist auch weihnachtliche Musik zu hören, welche zum stimmungsvollen Rahmen beiträgt.

Karten für die zu Herzen gehende Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie sind im VVK bei GAP-Ticket (08821/7301995) erhältlich. kb