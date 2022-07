Körperverletzungen beim Murnauer Volksfest angezeigt

Endlich wieder Volksfeste. Doch wenn zu viel Alkohol im Spiel ist, kommt es auch zu Handgreiflichkeiten. © Peter Kneffel/dpa

Die Murnauer Festwoche bietet zünftige Blasmusik, süffiges Bier, guade Schmankerl und leider auch einige Auseinandersetzungen, die die Polizei auf den Plan rufen.

Schon beim Auftakt war es Handgreiflichkeiten gekommen. Am Mittwoch, 13. Juli, mussten wieder zwei Körperverletzungen zur Anzeige gebracht werden. Gegen 22:00 Uhr stellte sich ein 19-jähriger junger Mann aus dem Landkreis, der das Volksfest besuchte, in die Schlange vor den Toiletten an. Ein unbekannter Mann drängelte sich vor. Der 19-Jährige sprach ihn daraufhin an, in der Folge schlug ihm der unbekannte Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen an Auge und Wange. Der Unbekannte war ca. 50 Jahre alt und hat grau-melierte Haare. Die Polizeiinspektion Murnau bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08841/6176-0.

Um 23:15 Uhr schlug ein 21-jähriger Mann aus Köln während des Volksfestbesuchs mit seiner Stirn gegen den Kopf einer 18-jährigen Tutzingerin. Die 18-Jährige erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Der 21-Jährige wollte flüchten, die hiesigen Polizeibeamten stoppten ihn und führten ihn ab. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. kb