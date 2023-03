Einsätze und Herausforderungen für das THW Garmisch-Partenkirchen

Groß war die Zahl der Geehrten, stand die Versammlung doch Corona-bedingt für die Jahre 2020-2022. Die Ehrungen wurden vom Stv. Ortsbeauftragten Christian Eisenach, vom Vize-Bereichsgeschäftsführer THW Bad Tölz, Uwe Schäfer und von Tilman Gold (THW-Referatsleiter Landesverband Bayern) in der Mittelreihe von links nach rechts, durchgeführt. © Klaus Munz

GAP – Imposante Einsatzzahlen veröffentlichte der stellvertretende Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW) Garmisch-Partenkirchen anlässlich der Mitgliederversammlung. Nicht ohne Grund. Denn für die „technischen Alleskönner“, die seit dem Jahre 1954 ihren Stützpunkt im Kreisort unterhalten, waren die zurückliegenden drei Jahre geprägt von großen Herausforderungen.

Zunächst sorgte die Corona-Pandemie für umfangreiche logistische Einsätze, dann der G7-Gipfel von Elmau und das schwere Bahnunglück nahe Burgrain. Vize Christian Eisenach, der krankheitsbedingt den Ortsbeauftragten Bernhard Schrallhammer bei der Zusammenkunft im Garmischer Kolpingheim vertrat, fand daher viel Lob für seine Mannschaft. Trotz dieser Belastungen kamen aber auch gesellschaftliche und kameradschaftliche Einsätze nicht zu kurz.

„Wie etwa die Beteiligungen an den runden Gründungsfeiern der Partenkirchner Feuerwehr und der Garmischer Sanitätsbereitschaft“, betonte Eisenach. Zugführer Lorenz Setzpfand referierte im Anschluss umfassend und detailliert über das Einsatzgeschehen. Und dies Corona-geschuldet, dann gleich im Rückblick für die vergangenen drei Jahre. Im Fokus standen dabei während der Pandemie und dem Ausruf des Katastrophenfalls zahlreiche geleistete Transporte von medizinischen Gütern für die Ausstattung von Testzentren und Kliniken. Ob nun die Ertüchtigung des Katastrophenschutzlagers, Essensausgabe oder Verteilaufgaben von Schutzausstattungen – das THW war zur Stelle. Beim tragischen Zugunglück war das THW zunächst vier Tage bei Bergungsarbeiten präsent, anschließend installierten die Helfer noch 20 Tage die Beleuchtung bis zum vollständigen Rückbau.

„Mit 50 Kräften unseres Ortsverbandes waren wir dabei vor Ort“, bekräftigte Setzpfand. Auch der G7-Gipfel erforderte diverse Unterstützungsleistungen auf Anforderung der Landes-oder Bundespolizei. Auch bei einem Starkregenereignis im Grainauer Ortsteil Hammersbach war die Fachgruppe „Notversorgung“ tätig, zudem stellte man zwei Helfer mit LKW für Räumarbeiten ins Ahrtal ab. Schirrmeister Michael Richter freute sich zudem über den Zuwachs beim Fuhrpark. Neben einem Mannschaftstransportwagen wurde dem THW ein gebrauchter Gabelstabler, sowie zwei Gerätewagen, einer als Ersatzbeschaffung für einen älteren LKW, zugewiesen. In seinem Grußwort lobte Polizeidirektor Ludger Otto, Chef der Bundespolizei in Rosenheim die technischen Leistungen der Ortsgruppe. Auch Landrat Anton Speer fand höchst anerkennende Worte: „Ihr seid immer zur Stelle und habt als Organisation in der öffentlichen Wahrnehmung enorm dazugewonnen.“



Nach einigen Neuaufnahmen gab es noch einige herausragende Ehrungen. So erhielten etwa Anton Huber und Peter Strasser senior für 50-jährige Mitarbeit das Ehrenzeichen am Bande des Katastrophenschutzes vom Freistaat Bayern. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Spanier mit einer Urkunde bedacht, weiterhin bekamen drei junge Aktive, Anton Fischer, Lukas Dremmel und Johannes Oswald das Helferzeichen in Gold des THW überreicht. mun