Einsatz am Jubiläumsgrat: Anspruchsvolle Rettung eines Blockierten im Bereich der Äußeren Höllentalspitze

Gute 12 Stunden dauerte der Einsatz am Jubiläumsgrat. © Bergwacht GAP

GAP - Bereits zum zweiten Mal letzte Woche wurde die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen an den Jubiläumsgrat alarmiert. Ein Bergsteiger war am Freitag, den 07.04.2023 in der früh in den Jubiläumsgrat eingestiegen, bis zur Biwakschachtel gelangt, um am nächsten Tag weiter zu gehen. Nachdem Tags darauf das Wetter schlecht war, verblieb er eine weitere Nacht an der Biwakschachtel und setzte seinen Weg am Sonntag, den 09.04.2023 fort. Gegen 8 Uhr war er im Bereich der äußeren Höllentalspitze blockiert und rief die Bergwacht.

Nachdem den ganzen Vormittag über prekäre Wetterverhältnisse mehrere Anflüge mit einem Polizeihubschrauber vereitelten, gelang es schließlich gegen 14 Uhr zwei Bergretter in einem kurzen Wetterfenster in der Nähe des Blockierten abzusetzen. Bei äußerst anspruchsvollen Verhältnissen gelang es bis zu dem Blockierten aufzusteigen und mit ihm am kurzen Seil gesichert, weiter zurück Richtung Biwakschachtel zu steigen. Dichter Nebel machte eine direkte Bergung unmöglich.

Ein kurzes Wetterfenster ausnützend wurde der Bergsteiger gegen 15.30 Uhr 40m Richtung Reintal abgelassen und dort von einem dritten Bergretter und dem Polizeihubschrauber geborgen. Kurz darauf setzte wieder dichter Nebel ein und vereitelte ein Abholen der verbliebenen zwei Bergretter. Diese stiegen weiter zur Biwakschachtel und warteten dort auf besseres Wetter. Gegen 18.30 Uhr stiegen die zwei Bergretter ca. 100m in die Nordseite Richtung Höllental ab, wo es dann gelang beide mit Hilfe des Polizeihubschraubers abzubergen. kb