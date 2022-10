Farchanter Schwammerlsucher vermisst: Einsatzkräfte fanden ihn unterkühlt mit Kopfplatzwunde

Der 84-jährige Schwammerlsucher wurde gegen 21:30 Uhr vom Polizeihubschrauber, unterkühlt und mit einer Kopfplatzwunde aufgefunden. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Farchant - Am 13. Oktober 2022 gegen 19 Uhr startete in Farchant eine groß angelegte Suchaktion. Zuvor war ein 84-jähriger gegen 15 Uhr von seiner Wohnanschrift in Farchant aufgebrochen um Schwammerl zu suchen. Als er nicht wie vereinbart wieder nach Hause zurückkehrte machten sich die Angehörigen selber auf die Suche. Nachdem die Suche jedoch erfolglos blieb wurde die Polizei verständigt.

Letztlich machten sich über 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Farchant, Garmisch und Partenkirchen, der Wasserwacht, der Rettungshundestaffel vom Rettungsdienst und der Polizei fußläufig und mit Einsatz einer Drohne auf den Weg und suchten vorrangig den Bereich um den Philosophenweg am Schwimmbad Farchant ab. Gegen 21.30 Uhr konnte der Vermisste dann vom Polizeihubschrauber abseits des Weges in eher unwegsamen Gelände aufgefunden werden. Er war zu diesem Zeitpunkt stark unterkühlt und musste mit einer Kopfplatzwunde ins Klinikum verbracht werden. Schwerwiegende Verletzungen konnten vorerst nicht festgestellt werden. kb