Einzigartige Forschung zu Assistenzsystemen: TUM Campus für Geriatronik entsteht in Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Für Wissenschaftsminister Markus Blume ist klar, dass in Garmisch-Partenkirchen ein einzigartiger Campus für Forschung und Anwendung von Assistenzrobotik im Bereich der Pflege und Gesundheit entstehen wird. © Bayerisches Staatsministerium

GAP – Bayern gründet in Garmisch-Partenkirchen einen einzigartigen Campus für Forschung und Anwendung von Assistenzrobotik im Bereich der Pflege und Gesundheit.

Wissenschaftsminister Markus Blume war bei seinem Besuch am künftigen Campus der Technischen Universität München (TUM) in Garmisch-Partenkirchen voller Vorfreude: „Weltklasseuniversität im Alpenparadies: Der Geriatronik-Campus kommt und Garmisch-Partenkirchen wird Universitätsstandort! Mit 14 zusätzlichen Stellen und rund 4,7 Millionen Euro Sachmittel allein im Haushaltsentwurf 2023 startet Bayern ein Musterprojekt für Deutschland und die Welt.“ Das Ziel beschreibt Blume so: „Wir bringen Geriatrie und Robotik zusammen. Hier findet Hightech-Forschung im Dienst des Patienten statt – ein Musterfall, wie Technik dem Menschen dient. Lehre, Forschung und Anwendung von KI werden in einzigartiger Weise kombiniert. Wir wollen die Elite der Robotik-Forscher nach Garmisch-Partenkirchen holen.“

Der Direktor des Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI), Prof. Dr. Sami Haddadin, kündigte an: „Wir werden in Garmisch-Partenkirchen ein Experimentierfeld für die internationale Forschung und Entwicklung im Bereich der Robotik in der Pflege und Gesundheit etablieren und damit internationale Standards setzen. Wir wollen die Spitzenforschung im Bereich der Geriatronik und Healthcare-Robotik in Garmisch-Partenkirchen weiter stärken und international sichtbarer machen.“

Im Haushaltsentwurf 2023 der Bayerischen Staatsregierung sind 14 neue Stellen und 4,74 Millionen Euro für die Verstetigung und den Ausbau der schon heute etablierten Geriatronik-Forschung in Garmisch-Partenkirchen vorgesehen. Bei der Geriatronik-Forschung geht es um die Möglichkeiten und Weiterentwicklung von Robotik und modernsten Assistenzsystemen insbesondere im Bereich der Pflege und Gesundheitsversorgung.

Aus dem in Garmisch-Partenkirchen schon bestehenden KI-Anwendungszentrum der TUM wird durch die Verstetigung und den Ausbau ein integrierter Bildungs- und Forschungscampus mit angeschlossen, von externen Partnern betriebenen Pflegeheimen – auch mit betreuten Wohnformen und Pflegeausbildung. Diese Verschränkung soll den Transfer von Ergebnissen der Grundlagen- und anwendungsbezogenen Forschung in die Praxis und Ausbildung ermöglichen und der Forschung zugleich Impulse aus der Anwendung geben. Damit kann der Campus beste Bedingungen für innovative Gesundheitstechnologien Made in Bayern bieten.

Die KI-Mission „Robo.Care“ setzt auf den TUM Campus in Garmisch-Partenkirchen auf. Zentrale Kl.Robotik-Technologien soll dabei zu alltagstauglichen Anwendungen für den Medizin- und Gesundheitssektor weiterentwickelt werden. Dabei sollen auch Themen wie Datenschutz, sowie soziale und ethische Aspekte in der Mensch-Maschine-Interaktion beachtet werden. Ermöglicht werden soll Teilhabe und Mobilität für alle Menschen jederzeit, die Erhaltung der Selbstständigkeit im Alter und im Krankheitsfall, Schutz und Entlastung von Pflegepersonal und die Erhöhung der Resilienz in Pandemie. Der Freistaat stelle so aktiv die Weichen für einen zukunftsfähigen Gesundheits- und Pflegesektor, erklärte der Minister. kb