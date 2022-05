Einzigartige Revision an der Garmisch-Partenkirchner Alpspitzbahn

Ab Mitte Mai sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein. Dann ist die Alpspitzbahn wieder gewappnet für die nächsten 50 Jahre! © BZB

GAP – An der Alpspitze wird gerade eine einzigartige Revision durchgeführt: Die Tragseile werden ausgetauscht. Diese aufwendige Arbeit muss nur alle 50 Jahre passieren, doch dafür hat sie es umso mehr es in sich.

Bei der Vorbereitung mussten die Kabinen ausgebaut werden, das Transportgestell mit dieselbetriebener Winde wurde eingebaut und die Spillwinde zur Bergstation gebracht. Nachdem das erste neue Tragseil per Schwertransport zur Talstation der Alpspitzbahn geliefert wurde, konnte die eigentliche Arbeit beginnen. Es ist ein Akt in luftiger Höhe, bei dem die zwei Tragseile getauscht werden. Dabei wird das alte Tragseil mittels Behelfsrollenböcken angehoben – um eine Reibung auf den Tragseilschuhen zu vermeiden – und über einen Flaschenzug ins Tal gezogen. Währenddessen bereiten Mitarbeiter das neue Tragseil vor, welches über die montierten Rollen an seinen Platz kommt. Die Frühlingszeit ist immer Revisionszeit, doch ab Mitte Mai sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein. Dann ist die Alpspitzbahn wieder gewappnet für die nächsten 50 Jahre! kb