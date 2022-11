Eisige Zeiten für Motten im Freilichtmuseum Glentleiten

Der Leiter der volkskundlichen Sammlung Jan Borgmann, Restauratorin Maria Wimmer und Zimmerer Franz Straub beim Entladen einer Kutsche. © Bauer

Großweil – Motten im Kleiderschrank? Ein altes Hausmittel gegen die gefräßigen Insekten ist das Einfrieren oder das Raushängen der betroffenen Stücke in die eisige und frostige Winterluft. Mehr oder weniger dieselbe Methode wendet derzeit das Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern an. Rund 80.000 Einzelobjekte umfasst die Sachgutsammlung der Kulturinstitution mittlerweile. Sie sind entweder in den Dauer- und Sonderausstellungen der Glentleiten zu sehen oder lagern in den Museumsdepots. Um ihren Erhalt und ihre Erforschung kümmert sich in Südbayerns größtem Freilichtmuseum das Team der volkskundlichen Sammlung.

Eine Aufgabe der Restauratorinnen ist dabei das so genannte Integrierte Schädlingsmanagement. Im Rahmen des regelmäßigen Monitorings wurde an Bezugsstoffen von Kutschen ein Befall mit Kleidermotten festgestellt. Deshalb steht zurzeit ein mit modernster Technik ausgestatteter Gefriercontainer an der Glentleiten, in dem die betroffenen Stücke durch das „Adaptive Gefrierverfahren“ von den Schädlingen befreit werden. Der Container – im Fachjargon IPM Freezer genannt – wurde gemeinsam von Museen, dem Fraunhofer Institut für Bauphysik und der auf Kulturguterhalt spezialisierten Firma iconyk mit Sitz in München entwickelt. Bei dem Verfahren werden die Motten sowie bereits abgelegte Eier bei Temperaturen von bis zu -30° Celsius unschädlich gemacht. Sie sterben aufgrund der großen Kälte ab.

„Das Besondere an dieser Methode ist“, so Restauratorin Maria Wimmer, „dass sie komplett auf Pestizide verzichtet, also gift- und rückstandsfrei funktioniert. Durch die besondere Kühltechnik des Containers besteht für die zu behandelnden Exponate außerdem kein Risiko für klima- oder kältebedingte Schäden, auch wenn sie aus sensiblen Materialien oder Materialkombinationen wie Holz, Metall und Leder bestehen – Stichwort Gefrierbrand.“ Auch die Behandlung der Objekte vor Ort habe einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Transportschäden können ebenfalls nicht auftreten. Das Gefrierverfahren wird an der Glentleiten übrigens in kleinerem Maßstab mittels spezieller Gefriertruhen bereits seit Jahren bei der Behandlung des Textilienbestands angewandt. Dieser Teil der Sammlung umfasst rund 18.000 Objekte. kb