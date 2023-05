Viel geboten war an den Pfingstfeiertagen für die Polizei in Garmisch-Partenkirchen

Ein Gleitschirmunfall hatte sich am frühen Sonntagnachmittag in Garmisch-Partenkirchen ereignet (Symbolbild). © PantherMedia / oneblink

Endlich schönes Wetter, endlich Ferienzeit in Bayern. Die Menschen zog es nach draußen zu vielerlei Aktivitäten. Ganz klar, dass da auch die Polizei an Pfingsten gefordert war. Von Vandalismus über eine abgestürzte Gleitschirmfliegerin, von einem Streit um ein geparktes Auto bis hin zu einem Betrunkenen, der mitten auf der B2 sein Bier trank, war alles dabei.

Auf Fußballplatz gefeiert und randaliert

Garmisch-Partenkirchen - Am Morgen des 28.05.2023 musste ein Angehöriger des 1. FC Garmisch feststellen, dass unbekannte Personen in der vorausgegangenen Nacht wohl eine ausufernde Party auf dem Kunstrasengelände in der Maximilianstraße gefeiert hatten. Neben diverser Glasscherben und anderer unschöner Hinterlassenschaften auf dem Rasen, musste der Mann auch zwei beschädigte Fußballtore feststellen. Der Schaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen (08821/9170) zu melden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Garmisch-Partenkirchen - Mit weit über zwei Promille Alkohol am Steuer wurde am Montagmorgen ein Mann aus Ehrwald einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen 01:00 Uhr stoppten die Beamten das Fahrzeug des 41-Jährigen im Bereich der Fürstenstraße und nahmen im Gespräch mit diesem sofort deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Im Rahmen eines Alkoholtests wurde der Verdacht bestätigt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Abgestürzte Gleitschirmfliegerin

Garmisch-Partenkirchen - Am frühen Sonntagnachmittag, 28. Mai, gelang es einer 36-jährigen Gleitschirmpilotin aufgrund starken Gegenwindes nicht mehr, vom Osterfelder kommend, das Kreuzeck zu überfliegen. Der Versuch, über das Bodenleinetal und Reintal zu einem geeigneten Landeplatz zu gelangen misslang, bei der Notlandung in einem Bachbett verletzte sich die Pilotin schwer und musste nach vorhergehender Suche durch die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen, mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers, geborgen werden.

Streit um geparkten Pkw eskalierte

Garmisch-Partenkirchen - Am Sonntag, um die Mittagszeit, meldeten sich norddeutsche Urlauber bei der hiesigen Polizeiinspektion, dass ihr Wohnmobil auf dem Parkplatz am Olympia Skistadion durch einen geparkten Geländewagen blockiert werde. Nach längerer Wartezeit kam die Fahrerin, eine 42-jährige Frau aus dem Raum Stuttgart, schließlich zurück. Nach einem kurzen Gespräch wollte die nun Beschuldigte mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz verlassen. Der zuvor Zugeparkte wollte die Situation jedoch im Beisein der Polizei klären und postierte sich vor dem Fahrzeug der Frau. Diese fuhr letztendlich los, wodurch sich der Urlauber genötigt sah, zur Seite zu springen. Nach kurzer Fahndung konnte die Beschuldigte mit Unterstützung der Bundespolizei im Bereich Oberau angehalten werden. Gegen die Dame wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts verschiedener Straftaten eingeleitet. Zeugen der Situation werden gebeten, sich bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen (08821/9170) zu melden.

Betrunkener sitzt mit Stuhl, Tisch und Bier mitten auf der Bundesstraße

Kaltenbrunn - Und auch das gab es: Am Freitag, 26. Mai, gingen gegen 17.20 Uhr bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen gleich mehrere Notrufe wegen eines stark alkoholisierten Anwohners ein, der sich mit Stuhl und Tisch auf die Bundesstraße 2 gesetzt hatte und dort seelenruhig Bier trank. Die hieraus resultierende Gefahrenlage für sich und andere Verkehrsteilnehmer nahm der Betrunkene offensichtlich in Kauf. Der Mann aus dem Kreisort beleidigte vorbeifahrende Autofahrer und zeigte ihnen seinen Mittelfinger. Der 45-Jährige wurde von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und in die Ausnüchterungszelle der PI gebracht. Was er mit dem Trinkgelage im Ferienverkehr mitten auf der Bundesstraße erreichen wollte? In den sozialen Netzwerken amüsierten sich viele über diese Aktion. Ohne Nachspiel bleibt das nicht: Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Beleidigung ermittelt. kb