Besondere Ehrung für die Mittenwalder Biathletin Selina Grotian

Von: Wolfgang Kunz

Teilen

Selina Grotian erhielt auch einen Blumenstrauß von Bürgermeister Enrico Corongiu. © Wolfgang Kunz

Mittenwald - Mit einem Empfang im Rathaus hat die Marktgemeinde die Erfolge der Biathletin Selina Grotian gewürdigt. Die 19-Jährige hat in den letzten zwei Jahren als Juniorin bei Welt- und Europameisterschaften neunmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze geholt.

Unter den geladenen Gästen einige Gemeinderäte, Vertreter vom Skiclub (SC) Mittenwald und vom Skigau Werdenfels. Bürgermeister Enrico Corongiu überreichte einen Blumenstrauß und bezeichnete die Biathletin – sie war mit Vater Reiner und Bruder Tim in den Aegidius-Jais Saal gekommen – als herausragende Sportlerin des Marktes. „Wir freuen uns, dass nach Martina Beck (die Ehrenbürgerin hatte eine Grußbotschaft an Grotian geschickt) wieder eine Spitzensportlerin aus Mittenwald nachrückt“. Das sportliche Ausnahmetalent durfte sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen und wurde mit der Silbernen Ehrennadel des Marktes ausgezeichnet.

„Weltklasse, sensationell“, bezeichnete Skiclub-Vorsitzender Klaus Wurmer die Erfolge von Selina, „du bist trotz allem auf dem Boden geblieben“. Wurmer verriet, „dass derzeit für dich sogar mehr Fanpost ankommt als für unseren Skirennläufer Thomas Dreßen“. Als Anerkennung überreichte er einen Gutschein für eine Fahrt auf den Karwendel einschließlich einem Essen mit der Familie im Bergrestaurant.

Als Vertreterin vom Skigau Werdenfels gratulierte Katrin Eissler. „Du hast deine Ziele im Blick, bist ein Aushängeschild im Landkreis und Vorbild für alle Nachwuchssportler“, so die Gauvorsitzende, „ein Lob auch an deinen Trainer Bernhard Kröll, der schon viele Spitzenbiathleten im Landkreis trainiert hat“. Dieser blickte auf den Werdegang von Grotian zurück. „Selina hat sich enorm entwickelt und war schon im Jugendbereich vorne“, so Kröll, „obwohl sie 2023/24 noch bei den Junioren starten dürfte, glaube ich, dass sie vorwiegend bei den Damen eingesetzt und fester Bestandteil im IBU-Team wird“.

Anlass an dieser Stelle für Bürgermeister Corongiu zur Ergänzung seiner Laudatio. „Es sind die goldenen Hände von Kröll, die immer wieder solche Talente hervorbringen. Mein Wunsch ist allerdings, dass Selina noch lange in Mittenwald wohnen bleibt und unser nächstes sportliches Aushängeschild wird“. Dies ist zumindest in der nächsten Zeit gesichert. „Nach meinem Abitur 2002 bin ich ins Zoll-Ski-Team aufgenommen worden. Als Oberwachtmeisterin im Standort Mittenwald kann ich hier das ganze Jahre über trainieren“.

Für die Medaillensammlerin ist aber jetzt erst einmal Pause angesagt. „Ich fliege privat noch einmal nach Norwegen zum Langlaufen. In Oslo und Lillehammer will ich mit meiner Kollegin Lisa Spark noch ganz entspannt an einem Volkslauf teilnehmen, bevor dann Anfang Mai das offizielle Training startet“.

Dass dies nicht der letzte Rathaus-Empfang für die bescheiden gebliebene Sportlerin gewesen ist, darüber waren sich zumindest alle geladenen Gäste einig. „So eine Auszeichnung wird selten verliehen“, freute sich Papa Reiner Grotian über die Ehrung seiner Tochter, „darauf ist unsere ganze Familie stolz“. kun