BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen zieht positive Bilanz für das vergangene Jahr

Das BRK in Garmisch-Partenkirchen: Die zentrale Organisation für Hilfs- und Rettungsaufgaben im Garmisch-Partenkirchner Landkreis zählt mittlerweile zu den größten Patientendiensten Bayerns. © BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen

Das Jahr 2022 war für den BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen äußerst ereignisreich und geprägt von bedeutenden Ereignissen und Herausforderungen. Von der Bewältigung der Corona-Pandemie bis hin zur erfolgreichen Übernahme eines Seniorenheims, hat das BRK eine Vielzahl von Aufgaben bewältigt und zahlreichen Menschen in der Region geholfen. Der Jahresauftakt war noch von der anhaltenden Corona-Pandemie geprägt. Zudem sorgte die überraschende Ankündigung des G7-Gipfels auf Schloss Elmau auch beim BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen für eine zusätzliche Planungs- und Arbeitsbelastung. Das tragische Zugunglück bei Burgrain am 3. Juni 2022 forderte und belastete die Rettungskräfte zusätzlich. Zum Jahreswechsel schließlich erfolgte die Übernahme der Seniorenresidenz an der Partnach.

Besonders bemerkenswert ist die Unterstützung, die der BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen während der Krise in der Ukraine leistet. Das BRK bietet weiterhin vielseitige Beratungs- und Hilfeleistungen für ukrainische Geflüchtete an. Die vom BRK aufgebaute Kinderbetreuung war aus rechtlichen Gründen allerdings auf ein halbes Jahr begrenzt. Diese Anstrengungen waren nur durch Spenden möglich. „Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, keine Aktiengesellschaft“, sagt BRK-Einsatzleiter Klemens Reindl, „Wir sind ein Sozialverband. Wir fragen uns also: Wo sind die dunklen Stellen in unserem Landkreis? Genau da wollen wir helfen. Als Sozialverband sehen wir uns da in unserer Pflicht“. Neben der akuten Krisenbewältigung engagierte sich das BRK aber auch anderweitig. So wurden beispielsweise Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche organisiert. Dabei wurde das BRK vom Partnerunternehmen Langmatz in Oberau unterstützt, um diese Kurse kostengünstig anbieten zu können. Darüber hinaus hat das BRK den Service „Essen auf Rädern“ im Ammertal übernommen, um ältere Menschen hier mit Mahlzeiten zu versorgen. Vom Krankentransport bis hin zur Schulbegleitung: Das BRK war auch im vergangenen Jahr stets vor Ort, und das mit viel Engagement. Ein weiterer Schwerpunkt des Jahres 2022 lag auf der Umsetzung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts des Landkreises. Das BRK erkannte, dass die Pflege eines der drängendsten Probleme im Landkreis ist – und bleiben wird. Mit der Übernahme der Seniorenresidenz an der Partnach ist der Kreisverband zum Jahreswechsel 2022 /23 in die stationäre Pflege eingestiegen.

Das Jahr 2022 brachte dem BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen nicht nur zahlreiche Herausforderungen, sondern auch viele Erfolge: „Mit stolzem Blick auf das wirtschaftliche Abschneiden und die geleisteten Hilfsmaßnahmen, konnten im vergangenen Jahr viele Menschen unterstützt werden“, berichtet Thomas Schwarzenberger, 1. Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes, „Die gute Zusammenarbeit mit Behörden, Gemeinden und der breiten Unterstützung aus der Gesellschaft spiegeln die Wertschätzung für das BRK wider.“



Trotz aller Schwierigkeiten, die das vergangene Jahr mit sich brachte, konnte das BRK auf die Unterstützung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer zählen, die das hauptamtliche Personal entlasteten und den reibungslosen Einsatz gewährleisteten. Heute zählt der BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen zu den größten Arbeitgebern im Landkreis und ist anerkannt für sein Engagement im Gesundheits- und Sozialwesen. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Bevölkerung in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung auf das BRK zählen kann. Mit einer Vielzahl von Projekten und Hilfsmaßnahmen war das BRK stets vor Ort präsent und leistete wertvolle Unterstützung. „Das Jahr 2022 wird in meinen Augen in der Geschichte des Kreisverbandes immer ein besonderes sein“, resümiert Schwarzenberger. glx