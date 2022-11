Eröffnungskonzert des neunten internationalen Geigenbauwettbewerbs in Mittenwald

Im Rahmen des 9. internationalen Geigenbauwettbewerbs Mittenwald wurden 195 Instrumente sowie 38 Bogen an Hand verschiedener Kriterien bewertet und genauestens unter die Lupe genommen. Aus 25 Nationen wurden Anmeldungen dafür eingereicht. Das Engagement vieler Helfer hatte den international beachteten Wettbewerb wieder zum Erfolg werden lassen. © PantherMedia / silverjohn

Mittenwald – „Geigenbau und Mittenwald gehören zusammen wie Kino und Popcorn!“, das stellte Bürgermeister Enrico Corongiu in seiner Begrüßungsansprache zum offiziellen Eröffnungskonzert des 9. Internationalen Geigenbauwettbewerbs im Konzertsaal der Instrumentenbauschule fest. Und das hängt damit zusammen, dass viele Geigenbauer hier den Instrumentenbau erlernt haben und somit nicht nur den Namen Mittenwald, sondern vor allem den Mittenwalder Geigenbau in die weite Welt hinausgetragen haben.

Puffmais wurde zwar keiner gereicht, doch gab es vom Bürgermeister den Hinweis, das in der Spielpause leckere Getränke zur Verfügung stehen. Aber was bedeuten schon flüchtige Gaumenfreuden gegenüber unvergesslichen musikalischen Genüssen, denen die ca. 60 Zuhörer erwartungsvoll entgegen fieberten. Tessy Lödermann überbrachte in Stellvertretung noch herzliche Grüße von Landrat Anton Speer, bevor das Karwendel String Quartett mit einer der berühmtesten Kompositionen Mozarts begann. Bereits im August dieses Jahres erklang „Die kleine Nachtmusik“ beim Karwendel Music Festival 2022 in der Kirche St. Peter und Paul und es ist erstaunlich, welchen Einfluss unterschiedliche akustische Verhältnisse ausüben, eignet sich diese charmante Werk doch laut zeitgenössischer Aussage besonders „fürs gesellige Musizieren im kleineren Kreis zur abendlichen Stunde“.

Der eher „trockene“ Konzertsaal der Instrumentenbauschule ließ den gereiften Klangcharakter der verwendeten Streichinstrumente aus dem 17./18. Jahrhundert intensiv und unmittelbarer hervortreten, als im halligen Kirchenschiff. Natürlich ist dies immer eine subjektive Wahrnehmung. In Verbindung mit Professionalität, Leidenschaft und der Liebe zum Detail wusste auch das nachfolgende Beethovensche Streichquartett op.18/4 zu faszinieren. Mit einer emotionsgeladenen Darbietung von Anton Dvoraks „Amerikanischem Quartett“ endete der Abend unter reichlich Applaus, einer Zugabe und Danksagung des Bürgermeisters.



Großes Kino mit hervorragenden Musikern und herausragenden Werken schon zur Eröffnung, dargeboten auf historischen Instrumenten berühmter Geigenbauer. Etwas mehr Besucher hätten es sein können und was fehlte war: Popcorn. K.B. Heer