Erste Bilanz zum Programm „Kinderfreundliche Kommune“ in Garmisch-Partenkirchen

Die kommunale Jugendpolitik soll mehr in die Geschehnisse integriert werden. © Barbara Falkenberg

GAP – Was muss ein Ort bieten, damit sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen? Mit dieser grundlegenden Frage beschäftigt sich der Markt Garmisch-Partenkirchen auf Anregung seines Kinder- und Jugendbeirates seit dem Sommer 2017. Die Gemeinde nimmt am Programm „Kinderfreundliche Kommune“ in Begleitung des gleichnamigen Vereins teil, jetzt wurde im Rathaus eine erste Bilanz gezogen.

„Wir haben zu Beginn einen umfangreicher Aktionsplan mit 27 Maßnahmen erstellt, mit dem Ziel, die Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen hier bei uns kontinuierlich zu verbessern und unseren Ort kinderfreundlicher zu gestalten“, erklärte Sabine Schmeidl vom Jugendzentrum (JuZ). Seit 2020 leitet sie das Projekt in verantwortlicher Position und war froh, „dass wir uns heute hier treffen können und nicht auch diesen Termin wieder verschieben mussten.“ Nur die Hortkinder, die eingeladen waren, um von ihren Erfahrungen zu berichten, sie durften nicht dabei sein.

In der Tat hat Corona die Pläne aller Beteiligten gehörig durcheinander gewirbelt oder besser gesagt: aufgeschoben. „Wir haben weniger erreicht als geplant, vieles hat sich verlangsamt, doch jetzt werden wir neu durchstarten“, verspricht Schmeidl.

Wert legt sie mit allen ihren Mitstreitern auf Beteiligungsformate, man möchte die Betroffenen, also die Kinder und Jugendlichen im Ort, von Anbeginn an mit ins Boot holen, sie sollen Experten in eigener Sache sein. „Sie berichten uns, wie es ihnen geht und darauf greifen wir zurück und beziehen Verwaltung und Gemeinde mit ein“, erklärt Schmeidl weiter. Es solle eine Beteiligung auf Augenhöhe sein, wie beispielsweise das Einzel-Projekt „Spielplatz-Check“: hier haben insgesamt 50 Kinder sämtliche Spielplätze im Gemeindegebiet getestet und Verbesserungsvorschläge eingebracht. Ein kurzer Film von Jo Jonietz auf dem Spielplatz Loisachbad zeigte exemplarisch, wie die Kleinen und auch etwas Größeren, ausgerüstet mit Cappys und Fragebögen, in hellblauem-T-Shirts, mit Schreibblocks und Stiften bewaffnet, die Anlage und einzelnen Spielgeräte in Augenschein nahmen und bewerteten. Bei der Aktion wurde deutlich, dass einige Kinder und Eltern nicht alle Spielplätze in der Marktgemeinde kannten. Ein erstes Resümee der Aktion: Der Spielplatz bei St. Anton wurde als besonders naturnah erlebt, der an der Wettersteinstraße als sehr beengt mit (zu) vielen kleinen Kindern.

Neben dem Spielplatz-Check standen die Kinderrechte im Fokus, ein weiterer Film zeigte, wie Kinder zu „Kinderrechts-Experten“ wurden: Die Mitarbeiter vom Jugendzentrum hatten dieses zweite Projekt mit dem Hort Partenkirchen ein Jahr lang vorbereitet und an einem Aktionstag im JuZ umgesetzt. Rita Seitz räumte schmunzelnd ein, dass so manche Eltern Probleme damit hatten, dass ihr Kind plötzlich meinte: „Ich habe ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, was ich heute Mittag esse und wo ich überall mitbestimmen möchte.“ Beide Projekte hätten, so die Hortleiterin, einen großen und langen Nachhall bewirkt, es arbeite weiter in den Kindern und vieles sei angestoßen und in Bewegung gesetzt worden. Für die Zukunft möchte man diese und andere Prozesse der Beteiligung immer wieder reaktivieren und neu gestalten, auch für die künftigen Generationen. Dass die Eltern dabei nicht alles toll finden, mit dem müsse man rechnen und leben, sagte Seitz ein wenig schmunzelnd.

Auch der Kinder-und Jugendbeirat hatte drei Mitgliedre ins Rathaus entsandt, der Beirat vertritt schon seit langem die Interessen der jungen Menschen Vorort, sammelt Ideen und Wünsche und leitet sie an die zuständigen Gremien weiter. Max Goschenhofer, erster Vorsitzender, erzählte, dass man sich verstärkt mit dem Seniorenbeirat austauscht, „um im Interesse aller die Generationen zusammenzuführen“.



Dominik Bär erzählte von dem allgemein großen Interesse vieler Kommunen an der Partizipation von jungen Leuten an gesellschaftlichen Prozessen. Der Geschäftsführer der „Kinderfreundlichen Kommunen“ war aus Berlin angereist und lobte: „In Garmisch-Partenkirchen ist trotz schwieriger Umstände schon viel passiert und umgesetzt worden, auch dank eines sehr aktiven Kinder- und Jugendbeirats, der über all die beiden Corona-Jahre immer ansprechbar geblieben ist.“

Am Ende der öffentlichen Sitzung war man sich einig: Die kommunale Jugendpolitik solle immer mehr in die aktuellen gesellschaftlichen Geschehnissen mit einbezogen werden, auch, um sie an den Ort zu binden, denn wenn sich die jungen Leute zuhause wohl fühlen und sich mit ihrer Heimat identifizieren, dann kehren sie nach der Ausbildung viel lieber wieder zurück. bf