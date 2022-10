Erweiterung des Mutter-Kind-Haus vom SKF in der Garmischer Archstraße konnte Richtfest feiern

Das neue Gebäude mit acht Wohneinheiten, Verwaltungs- und Technikräumen. © Klaus Munz

GAP – Ein Richtfest oder „Hebauf-Feier“ hat Tradition! Es bedeutet, dass ein Haus im Rohbau steht und – das Wichtigste – auch der Dachstuhl errichtet ist. Somit ist ein Meilenstein für das Projekt gesetzt. Kürzlich war es in der Archstraße 7 in Garmisch-Partenkirchen soweit. Zimmerermeister Andreas Grasegger erhob auf dem Giebel gleich neben der weiß-blau gezierten Fichte das Glas auf alle Handwerker, Bauherren, Planer und die Nachbarn. Und es ist keine gewöhnliche Baustelle, vielmehr handelt es sich um den stattlichen Erweiterungsbau des Mutter-Kind-Hauses vom Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SkF. Es gehört zum vordringlichen Zweck des Vereins, Frauen und Familien in besonderen Not- und Konfliktsituationen zur Seite zu stehen. Der Verein nimmt sich sowohl beratend, als auch hilfreich mit seinen Einrichtungen Frauen, Familien und psychisch kranken Menschen an.

Dazu unterhält das SkF auch spezielle Heime, insbesondere für Kinder, weibliche Jugendliche und Frauen, für Schwangere und ihre Kinder. Diese Einrichtung ist gewissermaßen Zufluchtsort für Mütter in großer Not. „Falls diese krank oder schlichtweg mit ihrem Baby überfordert sind, ist dessen Betreuung einer unserer Schwerpunkte“, schildert SkF-Geschäftsführer German Kögl.

Am Bau lief bisher alles nach Plan

Mit der großzügigen Erweiterung des Mutter-Kind-Hauses „St.Monika“ in der Garmisch-Partenkirchner Archstraße folgte von Seiten des SkF ein vorbildlicher Schritt im Hinblick auf seine laienapostolische Aufgabe im Sinne einer christlichen Caritas. „Die erste große Etappe zur Erweiterung ist nunmehr geschafft“, freut sich Kögl anlässlich der Feierstunde, als sich die Blicke der Anwesenden Richtung Dachstuhl richteten. Am First ließ nunmehr Andreas Grasegger im Beisein seiner Gesellen sämtliche Beteiligten „hochleben“. Und der „Siaß`n-Anda“ tat dies mit viel Witz. „Hebauf lass uns feiern, wie es üblich ist bei uns in Bayern“. Seine höchst humorvollen Dankesworte galten aber nicht nur den Planern und Statikern, sondern allen Maurern, Zimmerleuten, Mörtelrührern und Schubkarrenschiebern. Auch German Kögl bedankte sich beim Architekten Eberhard Steinert und seinem Mitarbeiter Daniel Lenz, bei allen Fachfirmen und deren Beschäftigten. „Und natürlich bei den Nachbarn für das aufgebrachte Verständnis“. Besonders froh war Kögl, das „bisher alles nach Zeitplan lief – und dies unfallfrei. Es lief super, kein Stress, keine Verzögerungen. Am 1.April des Jahres war Baubeginn, bis zum Frühsommer 2023 sollen die Arbeiten zum Großteil abgeschlossen sein. Dann folgt die Renovierung des bisherigen Gebäudes „St. Monika“, es stammt aus den 1960er Jahren, bis etwa zum Jahresende 2023“. Für den Architekten Eberhard Steinert ist es wichtig, das Gebäude vor dem kommenden Winter „dicht zu bekommen“. Auch dies dürfte klappen.

Neue Räumlichkeiten sollen Nachfrage nach Betreuungsplätzen abdecken



Die Räumlichkeiten waren beengt, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen stieg rasant. Die Wartelisten entwickelten sich dementsprechend lang. Bereits im Jahre 2015 entstand die Idee eines Neubaus. Dieser wird nunmehr acht neue Wohneinheiten, - kleine Appartements mit Nasszellen beinhalten. Daneben werden Büro- und Bereitschaftsräume entstehen, im Keller zusätzlich neben Lager- und Wirtschaftsräumen die Haustechnik einziehen. Bisher lebten im Altbau vier Mütter in vier Appartements. „Nach dem Umbau werden im Altbestand noch zwei Appartements verbleiben, zusätzlich dort Verwaltung und die Spielgruppe ihren Platz bekommen“, informiert Kögl. Und auch die Finanzierung des Projektes scheint gesichert. Neben der Erzdiözese München und Freising beteiligt sich an dem Vorzeigeobjekt auch die Aktion Sternstunden e.V. Zudem hat sich auch die Bürgerstiftung Mehrwert bereits mit einer Weihnachtsaktion hilfreich beteiligt und viele private Spender ihre Scherflein zur Finanzierung beigetragen. „Nach wie vor sind wir aber auf weitere Spenden für das Projekt angewiesen“, sagt die Vorsitzende Karin Landherr, die zusammen mit Angela Altmiks und Anneliese Angelbauer den Vorstand des SkF in Garmisch-P. bilden. mun