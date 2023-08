Verbaler Konflikt eskaliert: Bissiger Nachbarschaftsstreit in Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Eine Auseinandersetzung um Lärm führte zu mehreren Verletzungen, inklusive einer Bissverletzung (Symbolbild). © dpa

GAP - In Garmisch-Partenkirchen sorgte am Samstagabend eine laute Terrassenfeier für einen schwerwiegenden Streit zwischen Nachbarn, der schließlich in einer gewalttätigen Auseinandersetzung endete. Ein 61-jähriger Anwohner wollte seinen Nachbarn auf die offenbar zu laute Terrassenfeier aufmerksam machen. Als er seinen 56-jährigen Nachbarn darauf ansprach, kam es jedoch zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, infolgedessen sich der Beschwerdeführer wieder in seine Wohnung zurückzog. Sein Nachbar, der die Musik nicht leiser stellen wollte, folgte ihm bis vor dessen Wohnung. Dort schlug der 56-jährige Mann seinem Gegenüber ins Gesicht, sodass dieser mehrere Hämatome am Auge, Knie und Schulter erlitt.

Darüber hinaus wurde der Beschwerdeführer von seinem Nachbarn auch in die Brust gebissen, wodurch er ebenfalls eine Verletzung erlitt. Es kam zu gegenseitiger Körperverletzung, da sich der 61-jährige gegen den Angriff seines Nachbarn verteidigte, wodurch auch dieser leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Personen wegen des Verdachts der Körperverletzung. kb