Ettal - Alkoholisierter Autofahrer landete mit Hinterachse in Schneehaufen

Der Alkoholtest bei dem 42-Jährigem ergab einen Wert von über 1,1 Promille. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ettal - Am 02. Februar gegen 22 Uhr wurde der Polizei Garmisch-Partenkirchen ein Verkehrsunfall mitgeteilt. Der Mitteiler war im Vorbeifahren auf einen von der Straße abgekommenen PKW aufmerksam geworden. Der Unfall ereignete sich in Ettal in der Arme-Seelen-Straße und der PKW stand hierbei quer zur Fahrbahn mit der Hinterachse in einem ca. 1 Meter hohen Schneehaufen. Ein Schaden an dem verunfallten BMW SUV oder darüber hinaus war nicht zu erkennen. Nichts vor Ort deutete auf die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs hin. Der 42-jährige Fahrer aus dem Raum Augsburg war unverletzt, machte aber einen sehr verwirrten Eindruck. Bei Eintreffen der Streife bestritt er zunächst selber gefahren zu sein. Vieles vor Ort deutete jedoch auf eine Schutzbehauptung hin. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert deutlich im Bereich einer Straftat von über 1,1 Promille. Mittlerweile ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. kb