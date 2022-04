Fahnenweg hat sich in Garmisch-Partenkirchen durchgesetzt

Hinten (v.l.): Heiko Düsterhöft (FVV), Manfred Zimmermann (Garmischer Zentrum), Oliver Steinbach (Wirtschaftsförderer, Markt Ga.-Pa.), Michaela Nelhiebel (Garmischer Zentrum), Bruno Kifinger, Peter Ries (beide FVV); Vorne (v.l.): Alina Willgoose (Partenkirchen erleben), Claudia Zolk (2. Bürgermeisterin), Franz Kässer (Partenkirchen erleben), Martin Staltmair (Leiter Bauhof, Markt Ga.-Pa.). © Barbara Falkenberg

GAP – Auf einem 1,6 Kilometer langen Fahnenweg können Gäste in Garmisch-Partenkirchen künftig zu Fuß von Ortsteil zu Ortsteil gelangen. Der Weg verbindet Garmisch mit Partenkirchen und soll dazu beitragen, dass Urlauber nicht wie bislang vorwiegend nur in dem Ortsteil ihre Zeit verbringen, in dem sich ihre Unterkunft befindet.

„Gerade die Unterschiedlichkeit beider Ortsteile ist ja so reizvoll und beide versprühen ihren eigenen, besonderen Charme, haben einen individuellen Charakter und unterschiedliche Attraktionen“, erklärt Peter Ries, Dem Vorstand des Fremdenverkehrsvereins liegt das Projekt am Herzen, weil er aus seiner Erfahrung als Gästeführer weiß, dass selbst langjährige Besucher häufig den jeweils andern Teil von Garmisch-Partenkirchen nicht kennen. In Zusammenarbeit mit den Werbegemeinschaften „Partenkirchen erleben“ und „Garmischer Zentrum“ hat Ries den Fahnenweg entwickelt und umgesetzt und feierlich eröffnet. „Damit künftig alle Gäste möglichst beide Ortsteile besuchen, unabhängig davon, wo sie ihr Feriendomizil aufgeschlagen haben. Fußläufig führt die Route von Fahne zu Fahne in etwa 25 Minuten vom Richard-Strauss-Platz im Ortsteil Garmisch zur „Endstation“ Sebastianskirche in der historischen Ludwigstraße im Ortsteil Partenkirchen.

Dass sich der Fahnenweg gegen manch eine andere Idee letztendlich durchgesetzt hat, ist auch Claudia Zolk zu verdanken. Die zweite Bürgermeisterin hatte sich im Lauf der einjährigen Genehmigungsphase für den verbindenden Fußweg stark gemacht. „Weil es eine tolle Idee ist, die ich unterstützen wollte. Immer wieder bin ich in der Vergangenheit gefragt worden, wie man von Garmisch am besten nach Partenkirchen gelangt und umgekehrt. Nun kann ich auf den Fahnenweg verweisen“

Rund 2.200 Euro hat das Projekt insgesamt gekostet. „Es gab einige andere Ideen der Zusammenführung beider Ortsteile, beispielsweise Fußtritte auf der Straße. Aber die sind im Winter nicht sichtbar sind, für Bänke waren die Gehsteige oft zu schmal, eine Tschu-Tschu-Bahn löste nicht bei allen Begeisterung aus“, erklärt Heiko Düsterhöft vom Fremdenverkehrsverein. Der 81-Jährige ist Mitinitiator des Projekts, hat bereits den beliebten geologischen Lehrpfad mit ins Leben gerufen und hat ein Gespür dafür, was bei den Menschen ankommt. Auch hm ist es ein Anliegen, das Besucher der Marktgemeinde sich von einem zum anderen Ortsteil bewegen, beide gleichermaßen besuchen und kennenlernen. Dass sich schließlich die Variante Fahnenweg auch aufgrund der geringen Entfernung zwischen den beiden Ortsteilen durchgesetzt hat, ist ganz in seinem Sinn.

Die Strecke verläuft bewusst auch über die Chamonix- und Bahnhofstraße entlang zahlreicher Einkaufs- und Shoppingmöglichkeiten. Im Abstand von jeweils etwa 200 Metern dienen insgesamt 13 mit Motiven aus dem jeweils anderen Ortsteil bunt bedruckte Fahnen aus wetterfester LKW-Plane der Orientierung und Streckenführung. Die vom Bauhof Garmisch-Partenkirchen gefertigten, 60x80 Zentimeter großen Flaggen hängen gut sichtbar hoch oben an vorhandenen Masten und informieren mittels Fußabdrücken über die Wegrichtung sowie die noch zurückzulegende Entfernung. Damit der Spaziergang in beiden Richtungen möglich ist, wurden die Fahnen beidseitig bedruckt.



Für Manfred Zimmermann (70), erster Vorstand der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum, schafft der Weg für beide Ortsteile Synergien, „früher sind Kutschen hin und hergefahren“, erinnert er sich. Gemeinsam mit seinem Kollegen Franz Kässer, dem ersten Vorstand von „Partenkirchen erleben“, arbeitet er seit vielen Jahren schon an der Zusammenführung beider Ortsteile. „Wir fühlen uns als die Altstadt unserer Gemeinde und sind froh, dass mit diesem gelungenen Projekt unser gemeinsames Ziel wieder ein Stück näher rückt“, sagt der 62jährige Kässer, der in Kürze sein Amt als Vorstand abgeben wird (Bericht folgt). bf