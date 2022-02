Larven verwachsen mit dem Gesicht

Fasenacht im Werdenfelser Land – Grätzenweiberl, Schellenrührer, Pfandlzieher

Von: Günter Bitala

Die Untersberger Mandln übernehmen ihre Rollen beim traditionellen Winteraustreiben. © Günter Bitala

GAP – Der Heilige Bonifatius war entsetzt. Als der Wanderprediger im Mittelalter einige Zeit in Südbayern unterwegs war, beklagte er sich bei Papst Zacharias über die heidnischen Sitten, die sich hierzulande nicht ausrotten lassen. Das war im Jahr 742 und Bonifatius wohnte auf der Staffelsee-Insel Wörth: „Besonders die einfältigen und ungebildeten, die ungeschlachten Menschen – die Alemannen, die Bajuwaren und Franken führen sich zum Ende des Winters wie toll auf. In Verkleidung!“

Bonifatius erlebte wildes Maskentreiben, das bereits damals zu den Bräuchen einer alpinen Hirtenkultur gehörte wie das Jodeln, das Stampfen, das Hörnerblasen und das Knallen mit Peitschen. Die Ursprünge des Faschings, der Fasenacht, verlieren sich also in Zeiten, als sich die Menschen die Naturgewalten – Stürme, Gewitter, Hochwasser, Dürren, Schneegestöber - als Werke von Dämonen erklärten. Die sich daraus ergebenden Gefahren galt es mit wilden Sprüngen, lauten Schreien und gräßlichen Masken zu verjagen. Volkskundler Albert Spanner schreibt in seinem Buch über deutsche Fasenachtsbräuche: „Der Mensch, der sich als Dämon verkleidet, wird selber zum Dämon und bekommt überirdische Kräfte. So gewappnet kann er sich als gleichwertiger Herausforderer dem Unsichtbaren zum Kampf stellen.“

Platz für die neue Aussaat



Das Duell mit dem Bösen ist die eine Seite des Brauchtumsfaschings. Ergänzend dazu gilt es durch rhythmisches schlagen mit Schweineblasen, Reisigbesen und immergrünen Ruten die guten Lebensgeister aus ihren Verstecken herauszulocken. Adolph Rehm schreibt in seinem Buch über das Werdenfelser Brauchtum: „Wachstum und Fruchtbarkeitsgeister werden durch die Berührung mit kultigen Gegenständen zu neuem Leben erweckt.“

Dazu braucht es jede Menge Hexen, die mit wilden Tänzen und Besen den Schnee von den Straßen fegen. Pfandlzieher brechen den gefrorenen Boden auf, um Platz für die neue Aussaat zu schaffen. Vermummte Burschen zerren den Jackl – das ist eine kleine Wollpuppe, als Symbol für den Winter – durch die Dörfer; schleudern ihn gelegentlich in die Luft und verbrennen ihn nach Sonnenuntergang. Die Biggalan in weißen Leinenhemden und schwarzen Zipfelmützen erschrecken Mädchen und Kinder. Untersberger Manderl und Grätznweiberl, Schellenrührer und Breznangler übernehmen ihre Rollen beim Winteraustreiben.

Wie diese Figuren an den nördlichen Alpenrand gekommen sind, läßt sich an den Bärentreibern erzählen: Werdenfels und das Staffelseegebiet lagen an der Handelsstraße von Venedig über Mittenwald nach Augsburg. Diese Route benutzten nicht nur die Handelsreisenden, sondern auch Gaukler. Einige hatten Tanzbären dabei, mit denen sie das Publikum belustigten. Später schlüpften die Einheimischen selber in Bärenfelle. Sie tanzten und drehten sich im Takt der Trommeln. In der Fasenacht stellt der Bär den Winter dar, den die Treiber solange tratzen, bis er entnervt aufgibt und dem Frühling weicht. Eine ganz reale Erklärung: Bären gab es damals am nördlichen Alpenraum zur Genüge. Wenn man sie in Ketten legt und verspottet, verlieren die Raubtiere ihre Schrecken.

Larven verwachsen mit dem Gesicht

Keine Fasenacht ohne Masken. Diese Larven, wie sie die Einheimischen nennen, sind meist aus Lindenholz geschnitzt. Wichtig: Fasenachts-Larven sind keine furchteinflößende Fratzen. Vielmehr karikieren sie mit einer frech gesetzten Warze und einer schiefen Nase die Gesichter der Menschen. Das Verstörende, vielleicht sogar Unheimliche kommt durch ihren starren Gesichtsausdruck – und davon, dass man nicht weiß, wer hinter dem Stück Holz steckt. In dieser Form sind die Masken seit etwa 300 Jahren bekannt. Wer die ersten Exemplare im 16. und 17. Jahrhundert machte, weiß selbst Adolph Rehm nicht genau zu sagen. Höchstwahrscheinlich waren es Kistler, die mit der Ausgestaltung der Pfarrkirche St. Martin in Garmisch beschäftigt waren und während ihrer Freizeit mit dem Maskenschnitzen Kost und Logis verdienten. Von Matthias Henggi (*1780). sind Larven im ‚Museum Werdenfels‘ (Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstrasse 47) erhalten. Dort gibt es eine sehenswerte Fasenachts-Abteilung, mit vielen Infos zu dem traditionsreichen Brauchtum im Werdenfelser Land – www.museum-werdenfels.de

Egal wie ausgelassen, das Fasenachtstreiben ist: An Aschermittwoch müssen die Masken abgenommen werden, sonst verwachsen sie mit dem Gesicht des Trägers. gb