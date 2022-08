Ferndiagnose wird erprobt: Drohnenbilder sollen künftig Förster bei Erfassung des Waldzustandes unterstützen

Die beiden LWF-Wissenschaftler Dr. Jan Dempewolf und Phillip Maldoner von der LWF erheben den Kronenzustand parallel mit Drohnenbildern und okular mit dem Fernglas. © Florian Stahl, LWF

Region – Seit 1983 untersucht die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) jährlich den Gesundheitszustand der bayerischen Wälder. Für diese Waldzustandserhebung sind jeden Sommer speziell geschulte Forstfachleute mit Fernglas, Kompass, Maßband und Schreibblock unterwegs und erheben an rund 12.000 Bäumen sämtliche Blatt- bzw. Nadelverluste sowie aufgetretene Schäden. Die Zustandserhebung der Baumkronen soll künftig effektiver mit Drohnenbildern erfolgen.

Bei der terrestrischen Erfassung des Waldzustands geht der Blick mit dem Fernglas immer zuerst nach oben: Die Dichte der Belaubung bzw. der Benadelung wird abgeschätzt. Daneben werden Fraßschäden durch Insekten, Trockenschäden, Befall durch Pilze und Bakterien und weitere Schäden erhoben. Die Daten zeichnen in der Auswertung dann ein detailliertes Bild über das Ausmaß der aktuellen Probleme in unseren Wäldern. Die LWF erprobt jetzt mit verschiedenen Drohnentypen und hochauflösenden Kameras den diagnostischen Blick von oben nach unten. Parameter wie die Baumhöhe, der Kronenzustand, die Bestandesstruktur, das Holzvolumen oder die Kohlenstoffvorräte sollen künftig aus der Luft erhoben werden. Die verschiedenen Spektralfarben des Laubes bzw. der Nadeln geben zudem weitere wichtige Hinweise zur Vitalität der untersuchten Bäume. Am Ende des mehrjährigen Entwicklungsprozesses soll die Auswertung dann mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz vorgenommen werden. Schon jetzt konnte festgestellt werden, dass mit Drohnen zwar schneller eine größere Fläche beurteilt werden kann, die terrestrische Aufnahme aber derzeit noch einen höheren Detailgrad erreicht.



Bayern hat bei der Datenerfassung des Waldzustands mittels Drohnen eine Vorreiterrolle inne. Bundesweit soll dann in einigen Jahren gemeinsam entschieden werden, ob das Drohnenverfahren das bisherige personalintensive terrestrische Verfahren ablösen kann. Bis die neue Methode aus der Luft also zum Standard wird, sind noch viele Flug- und Rechenstunden nötig. Zukünftig könnten dann im Sommer über Bayerns Wäldern öfters einmal Drohnen der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unterwegs sein. kb