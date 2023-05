Graffiti-Ärger in Garmisch-Partenkirchen: Polizei nimmt 23-jährigen mutmaßlichen Sprayer fest

Teilen

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen kann einen Fahndungserfolg vermelden (Symbolbild). © Panthermedia / hin255

Graffiti-Schriftzüge haben in den vergangenen Wochen in Garmisch-Partenkirchen für zahlreichen Frust und eine entsprechende Anzeigenflut gesorgt. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher der „DORIS“- und „1UP“-Schriftzüge dingfest gemacht.

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti im Ortsbereich Garmisch-Partenkirchen. In den meisten Fällen handelte es sich um die Schriftzüge „Doris“ und „1UP“, die in beiden Ortsteilen der Marktgemeinde, teils an exponierten Örtlichkeiten, zu finden waren. Insgesamt entstand bislang ein Sachschaden von geschätzt mindestens 30.000 Euro. Die Polizei Garmisch-Partenkirchen hat umfangreiche Ermittlungen getätigt und Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Täter(n) durchgeführt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12.05.23, kam es nun zu einer Festnahme. Beamte der Polizei Garmisch-Partenkirchen waren im Rahmen einer Zivilstreife im Ortsgebiet unterwegs, um gezielt nach einem möglichen Täter Ausschau zu halten. Gegen 03.20 Uhr bemerkten sie eine dunkel gekleidete Person, die in der Hauptstraße unterwegs war. Auffällig waren insbesondere auch Farbspritzer auf seiner Kleidung. Die Beamten kontrollierten den 23-jährigen Mann aus der Marktgemeinde. In seinem mitgeführten Rucksack konnten auch Farbdosen gefunden werden. Bei einer anschließenden, durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes, konnten weitere Sprayerutensilien und auch Diebesgut von anderen Delikten festgestellt werden. Angaben vor der Polizei macht der mutmaßliche Täter gegenwärtig nicht. Die Ermittlungen bei der hiesigen Polizeiinspektion konzentrieren sich jetzt darauf, einen Tatnachweis zu den Sachbeschädigungen der vergangenen Wochen herzustellen. kb