Michael Rapp wird Jubiläums-Schirmherr

Feuerwehr Murnau – Jahreshauptversammlung & Fahrzeugweihe

Von: Günter Bitala

Pfarrer Siegbert G. Schindele segnet die neuen Fahrzeuge der FFW-Murnau. © Günter Bitala

Murnau – 2021 war die Gemeinde Murnau von größeren Bränden und Unglücken verschont geblieben, bilanziert Feuerwehr-Kommandant Florian Kramer. In seinem Jahresbericht listet er trotzdem 246 Einsätze auf. Hinter den nüchternen Zahlen stehen meist Menschen, die auf Hilfe nach einem schlimmen Ereignis warten. Im Namen dieser Hilfesuchenden bedankt sich Dr. Julia Stewens (stellvertretende Bürgermeisterin) bei den Feuerwehrlern für ihr „ehrenamtliches und aufopferndes Engagement“.

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Murnau war geprägt von dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen, wenige Tage zuvor. Vizelandrat Dr. Michael Rapp nutzte sein Grußwort zu ein paar persönlichen Gedanken; und zu einem herzlichen Dankeschön im Namen des Landkreises: „Nach der Katastrophe sind eine Reihe von Landes- und Bundespolitiker an den Unglücksort gekommen. Sie haben im Radio und Fernsehen ihre Statements und Reden gehalten. Aber die wirklich wichtigen Leute seid ihr, die Helfer, gewesen, die mit beeindruckender Professionalität daran arbeiteten, die Verletzten zu retten und die Verstorbenen zu bergen.“ Michael Rapp schloss in seine Worte ausdrücklich auch alle Einsatzkräfte von THW (Technisches Hilfswerk), Bundeswehr, Rettungsdienst und Polizei mit ein.

Bootstaufe mit Weißbier



Michael Rapp begreift es als Verpflichtung der Politik, die sogenannten Blaulicht-Organisationen mit optimalen Gerätschaften auszustatten. So stand vor der eigentlichen Jahreshauptversammlung ein ökumenischer Gottesdienst auf der Tagesordnung, in dessen Anschluss Pfarrerin Simone Feneberg (ev. Christusgemeinde) und Pfarrer Siegbert G. Schindele (kath. Nikolauskirche) den christlichen Segen an sechs Fahrzeuge spendeten.



Kommandant Florian Kramer: „Wir können für die Gemeinde Murnau einen Einsatzleitwagen, einen Kommandowagen und einen fahrbaren Stromerzeuger in Dienst stellen. Das neue Löschfahrzeug, HLF20, wird in den nächsten Tagen ausgeliefert.“ Für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind am Murnauer Feuerwehrhaus ein neuer Einsatzleitwagen für den Katastrophenschutz stationiert, außerdem ein sogenannter Vorwarnanhänger. Das neue Arbeits-Motorboot taufte die Bootspatin Victoria Schubert-Rapp mit dem Inhalt einer Weißbierflasche auf den Namen ‚Vivi‘.

Dr. Michael Rapp: „Im Idealfall müssen diese neuen Fahrzeuge nur selten ausrücken. Aber wenn sie gebraucht werden, weiß ich sie bei den Männern und Frauen unserer Feuerwehr den besten Händen.“



Michael Rapp wird Jubiläums-Schirmherr

In seinem Rückblick ging der Vorsitzende des Feuerwehrvereines, Michael Montag, auf die besonderen Herausforderungen des zweiten Coronajahres ein. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden: „Wir haben zwar immer wieder Termine angesetzt, geplant und schließlich doch wieder über den Haufen geworfen.“ Lediglich kleine Zusammenkünfte nach Übungen und Einsätzen konnten stattfinden; Michael Montag: „Es hat sich gezeigt, dass alle – junge und ältere – mit eiserner Disziplin die geltenden Coronaregeln eingehalten haben.“ Das galt natürlich auch für den Vereinsabend im Volksfestbiergarten.

Eine wichtige Einnahmequelle für den Feuerwehrverein sind die Altwarensammlungen, für die es – so Montag - „mittlerweile wieder richtig gigantisches Geld“ gibt.



Zum Abschluss seiner Ausführungen ging Michael Montag auf das bevorstehende Jubiläum – 150 Jahre FFW-Murnau – ein. Mittlerweile ist ein Festausschuss gegründet: „Wir wollen mit mehreren Veranstaltungen das ganze Jahr 2025 hindurch feiern – Jahreshauptversammlung, Festabend, Festwoche.“ Geplant sind zur Volksfestzeit ein Oldtimertreffen, ein Bayerischer Abend und ein Festzug. Michael Montag: „Wir haben bei Michael Rapp angefragt, ob er unser Schirmherr sein mag. Dass er zugesagt hat, freut uns ganz besonders.“

Ehrungen



10 Jahre – Monja Apel, Michael Birkner, Martin Breitkopf, Leonhard Eibl, Sebastian Foitzik, Stefan Hanst, Dr.Daniel Hohmann, Benedikt Hosp, Robert Hutter, Michael Oswald, Michael Schütz, Markus Veit, Claudia Weinhart, Alexander Weinhart, Tobias Winkler.



20 Jahre – Astrid Dodel, Markus Kassira, Rolf Schleicher, Josef Tafertshofer.



30 Jahre – Josef Hartmann, Helmut Stuber.



50 Jahre – Ludwig Bitzl, Friedolin Kolb.



Dr. Julia Stewens: „Ihr seid eine starke Gemeinschaft. Passt gut aufeinander auf, und kommt stets wohlbehalten von den Einsätzen zurück!“ gb