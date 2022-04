Mobiler Küchenwagen für Farchanter Christopherus-Schule

Die Freude über den neuen mobilen Küchenwagen ist groß! © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Ganz individuell, mit Induktionskochfeld, Schüben für Mixer, Küchenutensilien und Geschirr ausgestattet, wurde von Garmisch-Partenkirchner Schreinerlehrlingen des dritten Lehrjahres ein mobiler Küchenwagen für die Farchanter Christophorus-Schule gefertigt.

Die Freude über den neuen mobilen Küchenwagen war bei den Schülerinnen und Schülern der Farchanter Christophorus-Schule ebenso groß wie bei ihrem Lehrerteam. „Ein tolles Kooperationsprojekt mit den Schulen für Holz und Gestaltung (SHG), konkret den Schreinerlehrlingen des dritten Lehrjahres unter Leitung ihres Fachlehrers Toni Unhoch, wurde hier realisiert“, freute sich Schulleiterin Veronika Kielack.

Ganz individuell, mit Induktionskochfeld, Schüben für Mixer und Küchenutensilien wie Schneidebretter, Schöpfkellen usw., Töpfe, Pfannen, Besteck und Geschirr ausgestattet und auf Räder gesetzt, hatten die angehenden Schreinergesellen Alexander Billing, Lena Reichart, Lucas Nürnberger und Norbert Mayer, den Küchenwagen dann in drei Wochen gefertigt. Er passt durch alle Türen, kann in den verschiedenen Klassen eingesetzt werden, hilft im Bereich der Sonderpädagogik bei der ganzheitlichen Förderung der Mädchen und Buben.

„Es geht dabei nicht nur ums Zubereiten von Speisen, sondern um handlungsorientiertes Lernen“, erläuterte Kielack. Projektiert hatte den mobilen Küchenwagen der frühere SHG-Fachlehrer Ferdinand Mayer-Widenhorn. Er kennt die Fördereinrichtung von früheren Projekten her, wusste sich Zeit für alle Individualitäten zu nehmen. „Die Idee dafür hatte unsere Heilpädagogin Karin Hollenbach“, verrät die Schulleiterin. Etwas Derartiges zu kaufen, erwies sich aber schlichtweg als unmöglich. Dann wandte man sich an die Schulen für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen und fand dort offene Ohren. Gebaut wurde schließlich ein bedarfsgerechtes, ‚maßgeschneidertes‘ Unikat, das im Internet bereits Aufmerksamkeit fand. Eine Anfrage für einen Nachbau ging bereits aus Norddeutschland ein. Erst einmal wurde der gelungene Küchenwagen mit einer kleinen Feier im Foyer, bei der die Schulband unter Leitung von Florian Ritter aufspielte, Brotzeit und Nachspeise vorbereitet worden waren, gebührend gewürdigt. Der Einladung waren die Vertreterinnen der Landfrauen, des katholischen Mütter- und Frauenvereins Partenkirchen, des Elternbeirats der Schule ebenso gern gefolgt wie Martin Kriner, Manager der Lokalen Aktionsgruppe Zugspitz Region im Landratsamt. Sie alle hatten mit entsprechenden Mitteln die Neuanschaffung ermöglicht.

„Gern haben wir das Vorhaben mit 1.700 Euro aus dem LEADER-Fördertopf bezuschusst“, sagt Kriner. Gekommen waren auch Farchants Bürgermeister Christian Hornsteiner, der sich gut vorstellen konnte, das Angebot der Ausleihe für den nächsten Christkindlmarkt anzunehmen. „Wir freuen uns, dass wir Teil des Projektes sein, dieses realisieren durften“, überbrachte Thomas Bader, Verwaltungsleiter an den SHG die Grüße des erkrankten Schulleiters Florian Becker. Seine Azubis hatten so einen Einblick in die Arbeit an der Christophorusschule bekommen. „Hier werden die Stärken der Kinder beim praktischen Lernen gefördert“, war Norbert Mayer ebenso beeindruckt wie die anderen Auszubildenden. sm