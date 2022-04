Franz Kässer war fünf Jahre erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft »Partenkirchen erleben«

Franz Kässer wird sich in Zukunft voll und ganz seinem Laden widmen. © Barbara Falkenberg

GAP – „Es ist an der Zeit, Jüngeren Platz zu machen“, erklärt Franz Kässer. Nach fünf Jahren gibt der 62-Jährige sein Amt als erster Vorstand (zuvor war er viele Jahre lang als zweiter Vorstand aktiv) der Werbegemeinschaft „Partenkirchen erleben“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf.

„Eigentlich wollte ich schon vor einem Jahr aufhören, aber Corona kam dazwischen. Nun ist es soweit.“ Mit der Einladung zur nächsten Hauptversammlung (am 6. April) informierte er in einem Rundschreiben alle Mitglieder über diesen Schritt, den er zuvor, so Kässer, schon öfters mündlich angekündigt hatte und der deshalb wohl niemanden wirklich überrascht habe. „Es war eine schöne, erfolgreiche und konstruktive Zeit, in der wir einiges erreichen konnten, ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei all meinen Mitstreitern für die tolle Zusammenarbeit bedanken“, sagt der gebürtige Göppinger, der Mitte der 70er Jahre nach Garmisch-Partenkirchen kam, um hier nach seiner Ausbildung zum Konditor, die er in Ulm absolviert hatte, die Hotelfachschule zu besuchen.

Irgendwann müsse man loslassen, um jungen, frischen Köpfen und Ideen den Platz zu räumen. „Soziale Medien sind ein Thema, ein anderes, dass sich der Handel ganz generell enorm verändert hat, was sich beispielsweise in der Gestaltung der Schaufensterpräsentationen niederschlägt“, erklärt Kässer. Die Interaktion mit den Kunden vor allem auch über die gängigen sozialen Netzwerke sei heutzutage überaus wichtig, um Wettbewerbsvorteile zu nutzen. „Ich bin mit diesen Dingen nicht groß geworden und auch wenn ich sie mir nach und nach angeeignet habe, sind doch die jüngeren Leute viel besser darin als ich.“ Dennoch ist es ihm mit Hilfe seines Teams als Vorstand der Werbegemeinschaft gelungen, den Mitgliedern auf der eigenen Website einen optimalen, digitalen Auftritt zu ermöglichen. Ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg sei das Projekt „Lebendige Werkstatt: Partenkirchen“, gewesen, das er vor rund fünf Jahren mit ins Leben rief und mit dem sich das alte Handwerk Gästen und Einheimischen öffnet und präsentiert. „Uns ist es auch mit diesem Projekt gelungen, die Ludwigstraße wieder zu beleben, es stehen kaum noch Läden frei, das war vor einigen Jahren noch ganz anders“, erklärt Kässer, der heute vor allem als Konditormeister und Chef der Chocolaterie Amelie vielen bekannt ist. Mittlerweile sei die Ludwigstraße wieder zu einer beliebten Flaniermeile geworden, „gefühlt ist hier immer etwas los“, so Kässer.



Er blicke gern zurück, sagt er, es habe ihm Spaß gemacht, vieles anzuschieben und mit auf den Weg zu bringen. Insbesondere die Kooperationen mit Oliver Steinbach von der Wirtschaftsförderung oder die mit der Wirtschaftsbeauftragten Sandra Debus hebt er dabei ausdrücklich hervor. Doch damit ist nun – für ihn – Schluss. Ab sofort wird sich Kässer, der zwar Mitglied in der Werbegemeinschaft bleiben möchte, „und für Fragen immer ansprechbar bleibe“, nur noch um seinen Laden kümmern, aber auch hier stellt er schon die Weichen, um das Geschäft in wenigen Jahren an seinen Sohn Linus (35) zu übergeben.

Der Junior ist wie sein Papa Konditormeister und hat bereits einige wichtige Funktionen im Betrieb übernommen, ist unter anderem für die Filiale am Kurpark verantwortlich. „Wir werden uns für die Übergabe, die seit einem Jahr läuft, genug Zeit lassen, haben keine Eile“, so der Senior, der, wenn es nach seinen Vorstellungen geht, gern noch bis zu seinem 70. Lebensjahr ein wenig mitwirken würde. „Aber nur als Berater im Hintergrund, bis etwa Mitte 60 möchte ich mich aus allen Bereichen aus der Verantwortung ziehen.“

Bedenken, dass ihm dann nach so einem beruflich engagierten Tun über Jahrzehnte hinweg langweilig werden könnte, hat er nicht. Schließlich warten manche Hobbys auf ihn, Tisch-Tennis, Radlfahren, Kirchenchor, Skitouren oder, das jüngste: Schlagzeugspielen. „Damit habe ich mir vor kurzem einen Jugendtraum erfüllt und ich freue mich schon jetzt darauf, fürs Üben mehr Zeit zu haben.“ Und auch für den 12-jährigen Enkel Quentin, mit dem Kässer am liebsten in der Natur unterwegs ist. bf