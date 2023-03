Frau (25) fuhr mit 2 Promille von Mittenwald nach Garmisch-Partenkirchen

Die Schlangenlinien- Fahrt der 25-jährigen Frau wurde unterbunden, eine Blutentnahme folgte, der Führerschein wurde sichergestellt und es musste ein vierstelliges Bußgeld bezahlt werden. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

GAP - Am Vormittag des 18. März 2023 erreichte die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen die Mitteilung einer Autofahrerin die die B2 von Mittenwald in Richtung Garmisch-Partenkirchen befuhr. Diese teilte mit, dass vor ihr ein VW Bus fahre, welcher in extremsten Schlangenlinien unterwegs sei und schon mehrfach beinahe im Graben gelandet wäre. Bei einem Ampelstop in Garmisch-Partenkirchen stieg die beherzte Mittenwalderin sogar aus und versuchte die 25-jährige Pkw-Lenkerin des Busses zum Ranfahren zu bewegen, da es zu gefährlich für sie und andere sei weiter zu fahren. Dies war der Busfahrerin aus Garmisch-Partenkirchen jedoch egal und sie fuhr weiter.

Die alarmierte Polizei konnte die VW-Busfahrerin dann in der Klammstraße an ihrer Wohnadresse feststellen. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wurden knappe 2 Promille festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen und die Sicherstellung des Führerscheines der Busfahrerin durch die eingesetzten Polizeibeamten sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr. In der Regel ist hier mit einem mind. einjährigen Führerscheinentzug und einem hohen Bußgeld im vierstelligen Bereich zu rechnen. kb