Frau und Beruf GmbH konnte sich bei der erfolgreichen Weiterbildung von 14 Frauen auf starke Partner verlassen

Teilen

Mit starken Partnern an der Seite die Aus- und Weiterbildung gemeistert. © Frau +Beruf GmbH

Landkreis – Ende Januar 2022 startete die Frau & Beruf GmbH ihren diesjährigen DiKOM-Kurs. Das ist eine sechsmonatige Weiterbildung, bei der Dienstleistungskompetenz und berufsfachliche Qualifikation im Vordergrund stehen. Die Inhalte sind eng abgestimmt mit den Bedarfen des regionalen Arbeitsmarktes. Finanziell ermöglicht wird der Kurs über das Programm des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales aus Mitteln des Europäische Sozialfonds (ESF).

Die Absolventen können bei DiKOM beruflich relevantes Wissen erwerben, vermittelt werden Kenntnisse und Fertigkeiten mit diesjährigen Schwerpunkt Gastronomie und Hotellerie. War im ersten Quartal täglich digitaler Unterricht angesagt, konnten im zweiten Quartal Präsenztreffen stattfinden. Es wurden gemeinsame Praxistage etwa im Biohotel „Garmischer Hof“ und dem Gästehaus „Maria“ von Dozent Marcus Thier organisiert. Abschließend haben die Teilnehmer individuell passende vierwöchige Praktika absolviert, um zu überprüfen, in welche berufliche Richtung der Neu-, Wieder- oder Quereinstieg gehen soll.

Das Projekt haben nun 14 Frauen und 1 Mann erfolgreich abgeschlossen. Davon hatten 13 Teilnehmer einen Migrationshintergrund. Die Hälfte trat ohne einen Schulabschluss an. Sechs Frauen bereiteten sich zusätzlich noch auf den externen Mittelschulabschluss vor. Diese wurden parallel von der Frau & Beruf GmbH begleitet und fachlich unterstützt.

Al ine Manthey – zuständig für beide Projekte – hat in der Vorbereitung zur Prüfung nicht nur mit den Teilnehmerinnen gelernt, sondern auch viele Gespräche geführt, bei der Organisation der Kinderbetreuung unterstützt und vor allem den Frauen den Mut und die Zuversicht vermittelt, dass letztendlich alle zur Prüfung gut vorbereitet angetreten sind. Das Schul-Team der Bürgermeister-Schütte-Schule um den engagierten Lehrer Sebastian Schranner zeigte sich streng, aber stets hilfsbereit. Verena Hafenrichter, Konrektorin, zählte zum Kreis der Gratulanten ebenso wie Daniel Schimmer vom BHG und die weiteren Dozentinnen Christine Dill und Anna Kreuzer-Greml.

Auch die Netzwerkpartner der Frau & Beruf GmbH unterstützten die Frauen tatkräftig. So organisierte Laura Erben, die Integrationsbeauftragte im Landrats­amt, eine Nachhilfelehrerin für Mathematik, die die Frauen im „Angstfach“ geduldig unterrichtete. Daniela Bittner, Leitung des Fachbereiches Chancengleichheit am Landratsamt, unterstrich in ihrem Grußwort die langjährige gute Zusammenarbeit der anwesenden Akteure. Ohne die kräftige Unterstützung des Jobcenters und das konstruktive Wirken von Tina Pöhlandt, der Beauftragten für Chancengleichheit des Jobcenters, und stellvertretend für weitere Vermittler, Johann Neuner, wäre der Kurs nicht so erfolgreich gewesen. Erfolgreich in Zahlen bedeutet: Alle zur Mittelschulabschluss-Prüfung angetretenen Frauen haben diese bestanden und sind jetzt gut vorbereitet für den beruflichen Wiedereinstieg. Neben der Aufnahme einer Beschäftigung stehen auch Ausbildungsplätze in Aussicht.

Am 30. Juni endete nicht nur das Projekt „Stark im Beruf“, sondern auch der DiKOM-Kurs. Für mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeutet das den Beginn eines Arbeitsverhältnisses. Die weiteren Teilnehmenden befinden sind im Bewerbungsverfahren mit einer guten Perspektive der Arbeitsaufnahme nach den Sommerferien. Es zeigt sich erneut, dass das Potential von Migranten nicht unterschätzt werden sollte.



Der erfolgreiche Abschluss beider Projekte ist ein Beleg für die gute Zusammenarbeit der Frau & Beruf GmbH mit dem Landratsamt, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und der Bürgermeister-Schütte-Schule, mit Arbeitgebern aus der Region sowie der Wissensvermittlung durch fachlich versierte Dozenten. Rosa Hochschwarzer, Geschäftsführerin der Frau und Beruf GmbH, blickt inzwischen auf eine knapp 20-jährige Erfahrung in der Umsetzung von europäischen Förderprojekten zurück und ist auch im neuen Förderzeitraum des ESF Europäischer Sozialfonds (Laufzeit 2021 – 2027) wieder aktiv. kb