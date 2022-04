Freilichtmuseum Glentleiten plant Mitmachaktionen und neue Gebäude

Von: Günter Bitala

Teilen

Das Freilichtmuseum Glentleiten plant viele tolle Mitmachaktionen. © Bäck

Großweil – Von Zuversicht getragen, wird die Saison des Freilichtmuseums Glentleiten sein, erzählt Museumsdirektorin, Dr. Monika Kania-Schütz: „In zwei Pandemiejahren konnten wir genügend Erfahrungen sammeln, um heuer ein Programm auf die Beine zu stellen, das einerseits vielfältige Höhepunkte bietet, und gleichzeitig schnell an die jeweilige Coronasituation angepasst werden kann.“

Bis zu ‚Martini‘ am Freitag, 11. November, ist das Freilichtmuseum Glentleiten geöffnet. Bis dahin sind zahlreiche Mitmachaktionen und Veranstaltungen geplant. An Muttertag (Sonntag, 8.Mai) spielen Volksmusikgruppen auf – und am Pfingstmontag ist Mühlentag. Zu einem großen Sommerfest am Sonntag, 3. Juli, lädt der Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V. ein. Das ist der Förderverein des Museums, der an dem Tag sein 50-jähriges Jubiläum begeht. Zu dieser Gelegenheit wird die Wiedereröffnung des sogenannte Waaghäusls aus Gut Acheleschwaig (Saulgrub) gefeiert. Die Übertragung des Anwesen wurde vom Förderverein finanziert.

Ganz besonders freut es Monika Kania-Schütz, dass die Umgestaltung des Bundwerkstadels aus Starkern abgeschlossen werden konnte. Dort, wo über Jahrzehnte die Museumsbesucher verköstigt wurden, ist ein interaktiver Bereich eingezogen; Kania-Schütz: „Im Starkererstadel können sich ab sofort kleine und größere Besucher*innen mit allen Aspekten rund um das Bauen und Wohnen auf dem Land befassen – früher, heute und in Zukunft.“



Die Eintrittspreise sind gleich geblieben. Außerdem gibt es von Juni bis August eine verlängerte Öffnungszeit, bis 18 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, die es im Internet nachzulesen gibt: www.glentleiten.de gb