Freilichtmuseum Glentleiten veröffentlicht neueste Erkenntnisse zu typischer Hofform

Berchtesgadener Zwiehof im Freilichtmuseum Glentleiten: Die idealtypische Hofanlage umfasst das Wohnhaus vom Marosenlehen (re. Vordergrund), den Getreidekasten (li.) und den Stallstadel (Mitte) vom Möslerlehen. © Christian Bäck

Großweil – Das kleine Wohnhaus vom Marosenlehen steht seit kurzem wiederaufgebaut im Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern in Großweil. 1592 errichtet, war das Gebäude Teil eines Berchtesgadener Zwiehofs und stand ursprünglich in Resten, nicht weit entfernt von Obersalzberg, im heutigen Gemeindegebiet von Berchtesgaden. Ein Expertenteam hat sich mit der Geschichte des Anwesens, seiner Bewohnerinnen und Bewohner sowie seiner Umgebung auf breiter Quellenbasis auseinandergesetzt. Die Glentleiten hat diese Erkenntnisse im Buch „Marosenlehen, Obersalzbergstraße 66. Ein musealisierter Zwiehof“ gebündelt und veröffentlicht – erhältlich im Museumsladen und in der Buchhandlung Gattner Murnau (ISBN 978-3-924842-37-6).

Gut verständlich und reich bebildert beleuchten Wissenschaftler und Forscherinnen verschiedene Aspekte rund um das kleine Zwiehof-Wohnhaus: Johannes Lang, Heimatpfleger und Archivar der Stadt Bad Reichenhall, stellt die Geschichte der Landwirtschaft in der ehemaligen Fürstpropstei Berchtesgaden vor. Der Beitrag von Georg Waldemer, dem ehemaligen Referenten für die Freilichtmuseen in Bayern, widmet sich der charakteristischen Bauform des Zwiehofs im Berchtesgadener Land.

Mit den Paarhöfen im benachbarten Salzburger Land beschäftigt sich die Regionalmuseumsreferentin des Landes Salzburg, Monika Brunner-Gaurek. Simon Kotter und Jan Borgmann, beide an der Glentleiten tätig, gehen anschließend der Baugeschichte und dem Leben und Arbeiten der Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses vom Marosenlehen auf den Grund.

Unterschiedliche Facetten der Beziehung zwischen Berchtesgaden, dem Marosenlehen und dem Obersalzberg während der NS-Zeit beleuchtet Albert Feiber. Wie es mit den baulichen Relikten in der näheren und weiteren Umgebung des Marosenlehens heute aussieht, ist Gegenstand des Beitrags von Walter Irlinger vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Den Abschluss des 200 Seiten umfassenden Bandes bildet die Wiedergabe einer Studie Wilibald von Schulenburgs (1847-1934) aus dem Jahr 1896. Er dokumentiert das Kainzierllehen in der Ramsau in Text und Bild mitsamt vorgestelltem Hausrat. Bis heute beeindruckt diese Arbeit durch ihre Faktenfülle und Akribie. Eine quellenkritische Würdigung und forschungsgeschichtliche Einordnung führen in den als Faksimile abgedruckten Text ein. kb