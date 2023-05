Besuchermagnet Schloss Linderhof wird umfangreich restauriert

Schloss Linderhof ist der einzige größere Schlossbau, den König Ludwig II. vollendet erlebte. Der Freistaat investiert viel Geld in die Restaurierung. © Bayerische Schlösserverwaltung

Die Königsschlösser von König Ludwig II., insbesondere auch Schloss Linderhof, sind Besuchermagneten. Der Freistaat steckt viel Geld in die Erhaltung dieser Kulturdenkmäler.

Der Staatsminister der Finanzen und für Heimat, Albert Füracker, war vor kurzem zu einer Schlossführung ins Graswangtal gekommen. Der Murnauer Landtagsabgeordnete Harald Kühn hatte dazu eingeladen. Füracker betonte bei dieser Gelegenheit die Bedeutung von Schloss Linder­hof als bayerisches Denkmal von Weltrang, gerade hinsichtlich des UNESCO-Weltkulturerbeantrags „Gebaute Träume – Die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof mit Schachen und Herrenchiemsee des Bayerischen Königs Ludwigs II.“ Der Gemeinderat von Schwangau will hierüber einen Bürgerentscheid durchführen. Laut Staatsminister Füracker unterstützt die Staatsregierung diesen Weltkulturerbeantrag gern.

Bei dem Informationstermin im Graswangtal ging es zudem um den aktuellen Sachstand und das künftige Vorgehen in Bezug auf die Arbeiten im Schloss Linderhof und seiner Außenanlagen. Staatsminister Füracker teilte mit, dass die Verwaltung beauftragt sei, umfangreiche Restaurierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vorzubereiten. Das Projekt werde aufgrund seines Ausmaßes einige Jahre in Anspruch nehmen. Hingewiesen wurde bei dem Ortstermin auch auf die vor Kurzem vom Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtages freigegebenen Kosten in Höhe von ca. 13,6 Mio. Euro für Sanierungsarbeiten an den Freianlagen, die voraussichtlich bis Mitte 2025 dauern.

Füracker betonte, dass die Venusgrotte der Höhepunkt der Illusionsarchitektur König Ludwigs II sei. Nach rund 140 Jahren war diese restaurierungsbedürftig geworden. Der korrigierte Zeitplan sieht bei planmäßigem Verlauf aus heutiger Sicht die Fertigstellung der Arbeiten und die Wiederöffnung der Venusgrotte zur Sommersaison 2025 vor. Die Kosten liegen aktuell bei ca. 58,9 Millionen Euro. Zu dem derzeit leerstehenden Schlosshotel Linderhof sagte der Staatsminister, dass dieses vor einer Wiederinbetriebnahme saniert werden müsse. Die Verwaltung prüfe die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung.

Der Murnauer Harald Kühn erklärte zum Abschluss des Treffens, an dem neben Staatsminister Füracker, Bezirksrätin Alexandra Bertl, auch die 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Ettal, Vanessa Voit und der 1. Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau, Andreas Rödl, teilnahmen: „Schloss Linderhof mit seinen Parkanlagen - das bisher nach Aussage der Verwaltung von ca. 44 Millionen Menschen besucht wurde - ist ein Besuchermagnet und kulturell wie touristisch für Bayern und die Region von überaus großer Bedeutung.“ kb