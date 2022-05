Freiwilligen-Zentrum des Landkreises „Auf geht’s“ lädt zu einem Frühlingsfest ein

Teilen

Das Bild entstand 2019 bei der Eröffnung der Geschäftsstelle in der Ludwigstraße 80. V.l.: Annett-Maria Jonietz und Regina Wäger. © JoJonietz

Landkreis – Füreinander da zu sein, gehört zum Leben, wie die Luft zum Atmen. Seit 20 Jahren ist das Freiwilligen-Zentrum der Lebenslust e.V. dafür ein „Aufdiesprüngehelfer“, „Leutezusammenbringer“ und „Türenöffner“. Weit über 500 beratende und vermittelte Personen und ein Netzwerk mit gut 50 Organisationen, dutzende Projekte und mehr als 600 Veranstaltungen sind Grund genug, zu feiern. Am 20. Mai um 19.30 Uhr, nimmt man sich Zeit dafür und trifft sich in der Aula des Werdenfels-Gymnasiums.

Das Freiwilligen-Zentrum ist Knotenpunkt für alle ehrenamtlich Tätigen des Landkreises und solche, die es werden wollen. Diese sind nun bei freiem Eintritt zum Frühlingsempfang eingeladen. Es genügt bei der formlosen Anmeldung per Mailunter aufgehts@lebenslust-gap.de sein Engagement zu nennen. Auch weitere Personen, die neugierig geworden sind, können sich zu Vortrag und Empfang anmelden.

Geboten wird ein Vortrag von Wissenschaftsslammerin Dr. Franca Parianen mit dem Titel „Wer teilt hat ziemlich oft mehr“. Wer soziale Fähigkeiten heute unterschätzt, der unterschätzt auch all das, was Organisation braucht: Perspektivübernahme, Vertrauen und Kommunikation, Fairness und Gerechtigkeit. Also, wie kommt es, dass wir über unser einziges Alleinstellungsmerkmal heute ständig als Verlustgeschäft reden? Was bedeutet es, wenn grenzenloser Besitz das wackelige Gleichgewicht aus Fairness und Kooperation kippt, sodass alles, was wir mal geteilt haben – Wissen, Essen oder Fürsorge – als erstes unter den Tisch fällt. An den Grenzen unserer Ressourcen wird Gemeinschaft wieder zur Überlebensfrage. Es ist höchste Zeit, sich damit auseinandersetzen.

Eine lange Pause bietet Gelegenheit zum Austausch bei Torte, Fingerfood und Getränken. Es bietet sich die Gelegenheit zum Thema Ehrenamt ins Gespräch zu kommen, z.B. mit Eva Gottstein, der Beauftragten der bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, mit Verantwortlichen aus dem Landkreis und einigen unserer Landtagsabgeordneten.



Der Eintritt für ehrenamtlich Tätige ist bei Anmeldung und Angabe des Einsatzes frei. Eine Begleitung beteiligt sich mit 5 Euro. Der Eintritt für weitere Teilnehmer beträgt 18 Euro. kb